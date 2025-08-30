Si eres de los que no quiere florituras en un coche, y solo te importa el motor, este Made in Spain por 15.500 € es lo que estás buscando

Hay modelos que están hechos para una misión en particular, en los que no interesa el equipamiento o, al menos, no es una prioridad. Coches como el SEAT Ibiza existen para satisfacer la necesidad del cliente de conducir en el día a día con la tranquilidad de contar con consumos contenidos. No por nada se los descubre protagonizando año a año el mercado. No por nada, un cinco puertas como este made in Spain se sienta en la mesa chica de los más vendidos del país.

Si nos rigiéramos por el rendimiento, la opción 1.0 TSI 85 kW sobrealimentada se presenta como un ideal. Por potencia de 115, superior a la básica, y por un consumo combinado por debajo de los cinco litros cada 100 kilómetros. Pero hablamos de una motorización que la marca española no ofrece en las versiones de acabado más básica y cuesta un adicional de casi 2.300 euros.

No está mal, en especial si frecuentas la carretera, pero por menos dinero puedes obtener una variante que no altera considerablemente las cifras de consumo y se mantiene en el promedio de los cinco litros. Me refiero al SEAT Ibiza con motor de aspiración natural multipunto de un litro, que se reduce a los 80 caballos máximos. Para el manejo en ciclo urbano, una potencia suficiente, acompañada por un consumo medio de 4,9 l/100 km.

El SEAT Ibiza, un coche del pueblo contemporáneo

Insisto, un SEAT Ibiza al que apuntarías si la búsqueda absoluta conduce a la relación precio-motor. Partiendo de esta intención de compra, el nivel de equipamiento no tiene por qué ser un factor a considerar. El más barato, entonces, parte de los 14.990 euros y se trata del acabado Reference Salta! Con el Reference XM, el aumento es leve y no altera el presupuesto, ya que escala hasta los 15.500 euros.

Un cinco puertas con etiqueta C popular. Esa es la palabra. Con tantos íconos que ha sacado en el pasado la firma de Martorell, a los que se lo supo considerar coches del pueblo, es justo considerar al SEAT Ibiza uno de los coches del pueblo contemporáneos. Por el consumo inferior a los cinco litros ideal para ciudad y tramos extraurbanos, pero sobre todo por su rango de precios, porque el coche no obliga a ningún tipo de financiación para recibir descuentos. Esos 15.000 se pagan al contado.

No es casualidad que otras marcas del Grupo Volkswagen adopten la fórmula mecánica del 1.0 multipunto. El Skoda Fabia aspira a absorber demanda adoptando este motor multipunto de 80 caballos para etiquetarse un valor de mercado más atractivo.