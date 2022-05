Si eres fan de Star Wars y del Volkswagen ID.Buzz alégrate, pero no demasiado

El Volkswagen ID.Buzz es un coche que, aunque nos guste más o nos guste menos, produce nostaliga con su claro guiño a la mítica T1. Si a ello le sumamos que se ha vestido de Star Wars gana aún más puntos. Pero no te emociones, fan de Star Wars, porque estas dos versiones especiales no están, al menos de momento, a la venta.

Y es que el ID.Buzz ha participado en la campaña publicitaria de la nueva serie de Obi Wan Kenobi en Disney+, motivo por el que rinde homenaje tanto a la emblemática saga de películas como a la serie.

Volkswagen ID.Buzz Star Wars | Volkswagen

Concretamente los Volkswagen ID.Buzz “Light Side Edition” y “Dark Side Edition” han sido fruto de la colaboración entre la firma Alemana y Lucasfilm, cuyos dieseñadores han dado forma a ambos. Sin embargo -y por desgracia- tan solo existen las dos unidades que ilustran este artículo, y no está previsto que se pongan a la venta.

Se trata de una decoración adhesiva inspirada tanto Obi Wan Kenobi y Darth Vader respectivamente. En el caso de la versión del “lado oscuro de la fuerza”, nos encontramos, como no podría ser de otra forma, con una pintura negra para la carrocería que se encuentra contrastada por un vinilo rojo que cubre faros, logo, tiras LED de los pilotos y cristales.

Volkswagen ID.Buzz Star Wars | Volkswagen

Las llantas van a juego con el resto del vehículo, y en la ventanilla posterior -inexistente en la variante Cargo sobre la que se inspira esta creación- luce el logo del Imperio. También llama la atención en ambas el nombre “ID.Buzz” escrito con tipografía propia del universo de Star Wars.

En cuanto al Volkswagen ID.Buzz “Light Side Edition” nos topamos con un color blanco contrastado por detalles azules, haciendo referencia a la pureza de los Jedi. En este caso, faros, cristales y llantes también lucen ese mismo tono azul que hace alusión a la luz del sable láser, combinado con el logo de la Orden Jedi.

A nivel mecánico no sufren ninguna modificación y, por mucho que nos gustaría tener un Volkswagen ID.Buzz con esta decoración, no está previsto que se venda, o al menos no con esta decoración tan trabajada.