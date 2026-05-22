Qué significa hacer una repro al coche y qué consecuencias puede tener

¿Quieres más potencia gratis? ¡Cuidado! La repro de tu coche no es un juego. Reprogramar consiste en modificar el software de la centralita, la ECU, para ajustar la inyección y la presión del turbo.

Los fabricantes dejan márgenes amplios y una Stage 1 puede darte entre un 15 y un 30% más de potencia. Pero no te engañes, no es magia. Al exprimir el motor, el turbo, el embrague y los inyectores sufren mucho más estrés mecánico. ¿Y el consumo?

Solo baja si conduces con suavidad; si le pisas, gastarás más que antes. Además, en España esto es una reforma de importancia. Si no pasas por la ITV para legalizarlo, te arriesgas a una inspección desfavorable o a que tu seguro se lave las manos tras un accidente. Incluso podrías perder la garantía oficial de la marca.

Antes de tocar nada, asegúrate de que tu motor esté sano y pide siempre una diagnosis previa. Una repro mal hecha o un archivo genérico sin comprobar el estado mecánico son la receta perfecta para el desastre. ¡Piénsalo bien antes de actuar!

Recuerda que, aunque la ganancia en motores turbo es notable, en coches atmosféricos pequeños apenas se percibe y rara vez compensa el gasto. Analiza siempre si la mejora en la respuesta justifica los riesgos legales y mecánicos en tu caso particular.