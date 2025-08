GM inventa un sistema con el que sus coches detectarán el estado de la carretera

La tecnología no se detiene, sobre todo en la automoción. Las patentes que van apareciendo pretenden hacernos la vida mucho más fácil al volante y la última de la que hemos tenido conocimiento no nos va a defraudar si cumple con lo prometido. Y es que General Motors ha registrado una patente por la que sus vehículos tendrán la capacidad de informar en tiempo real al conductor del estado de la carretera por la que esté circulando. Bajo el nombre de "sistema y método para predecir el deterioro de la carretera", un sistema complejo lleno de sensores llevan a cabo una serie de valiosas tareas que vamos a explicar ahora.

La información es poder

La infraestructura de esta tecnología comienza con estos sensores, capaces de recopilar información acerca de aspectos como los movimientos que hace la suspensión, velocidad de giro de las ruedas, vibraciones, imágenes grabadas por cámaras y otros relacionados con el estado de una carretera en tiempo real. La información obtenida se asigna a una ubicación a través de GPS y se manda a una plataforma informática que calcula la calidad del firme y sus necesidades de mantenimiento.

Los datos que recoge este sistema pueden aprovecharse tanto para informar a las autoridades sobre cómo está una carretera como para hacer lo mismo con otros usuarios de las vías a fin de que la eviten en el caso de que esté en malas condiciones. Dado que este hipotético sistema recopilaría enormes cantidades de información en tiempo real, podría incluso calcular el ritmo al que se va deteriorando una carretera y, de esta forma, ayudar a los entes encargados de mantenerlas a elegir el momento adecuado para llevar a cabo su reparación.

Todo es teoría y papel, nada práctico

En cualquier caso, es conveniente indicar que la idea de General Motors es algo que solamente se ha plasmado en papel y que, de momento, no se ha llevado a la práctica con ninguna prueba ni se ha instalado en ninguno de los coches que comercializa en el mercado. No en vano, la patente se registró el pasado 19 de junio y por tanto apenas lleva un mes como quien dice. Asimismo, para que llegue a nuestro país si eso es lo que queréis saber, ha de someterse a unas homologaciones por parte de los entes europeos que le den el OK y que que lo puedan llevar los modelos de sus distintas marcas que operan en España.