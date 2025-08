¿Cuándo caducan los neumáticos aunque no los uses?

Es posible que vaya a ponerse unos zapatos que tenía olvidades y de repente se de cuenta de que se han cuarteado. Que el material del que están hechos se ha agrietado, y hasta las costuras se han deteriorado. Y uno se pregunta por qué, si no se han usado. Aunque estén intactos, siguen expuestos al paso del tiempo, a las temperaturas, a las humedades, así que se van deteriorando. Ocurre lo mismo con los zapatos de los coches, los neumáticos. Por eso, aunque no se usen, tienen fecha de caducidad.

No es una fecha específica, como ocurre con los alimentos. No obstante, sí existe una recomendación muy importante sobre que la vida de los neumáticos no pase de los 10 años aunque no se usen. Es muy fácil saber cuál es la edad de los que viste su coche, porque los neumáticos incidan cuándo se fabricaron.

Cómo saber su edad

En el propio neumático hay cuatro número dentro de un óvalo. Los dos primeros números corresponden a la semana del año, y los dos últimos al año en cuestión. Por ejemplo, si el número es 0315, se fabricó en la tercera semana del año 2015. Por tanto, a mediados de 2025 ya han superado los 10 años de vida y deberían ser retirados aunque no se hayan usado nunca.

La pregunta es cómo se deterioran los neumáticos aunque no hayan salido a la carretera. Muy fácil. El material del que se hacen, la goma, se endurece. Esto provoca pérdida de elasticidad, una cualidad fundamental de los neumáticos para producir el agarre. En definitiva, con un neumático con más de una década de vida, el riesgo de accidente aumenta, especialmente en circunstancias de lluvia porque favorece que se produzcan deslizamentos.

Debido a ese endurecimiento, si los neumáticos han estado guardados en un lugar apretado con riesgo de deformación, perderán con el tiempo su geometría circular sin poder recuperarla. Esto provoca dificultades a la hora de conducir, como vibraciones o virajes indeseados y, de nuevo, incrementa el peligro de accidente.

Riesgo de rebentar

Como ve, al final se trata de seguridad. Que la caducidad de un neumático sea a los 10 años no es un capricho. Y podrá comprobarlo incluso visualmente fijándose en los flancos de los neumáticos que hayan pasado una década de vida. Notará fisuras o grietasque pueden conllevar a pérdidas de aire o de presión, concluyendo hasta en rebentones mientras se circula, poniento en altísimo riesgo a los pasajeros del vehículo.

Son detalles que salvan vidas. Así que si no está seguro de cuántos años tienen sus neumáticos, observe su semana y año de fabricación como se ha indicado. Y si no se acerca a la década, pero sí están a punto de celebrar su cumpleaños, siempre puede comprarle un regalito y una tarta para que sople las velas. Lo merecen, los neumáticos son parte fundamental de nuestra seguridad en la carretera.