El eléctrico chino que llega por 20.000 € con repuestos en 24 horas y garantía casi ilimitada

Puede que Dongfeng no te suene demasiado, pero la marca china lleva más de un año vendiendo coches en España y acaba de mover ficha con dos decisiones que atacan directamente las mayores dudas del comprador español. Si lo tuyo es comparar eléctricos baratos con lupa, lo que viene te interesa bastante.

Un utilitario eléctrico por 20.000 euros y sin letra pequeña

El Dongfeng Box es el único modelo que la marca ofrece en nuestro mercado, y el planteamiento resulta bastante sincero porque hablamos de un utilitario 100% eléctrico con unas dimensiones comedidas y que ronda los 20.000 euros, así que compite directamente con el Citroën ë-C3 y el Dacia Spring en la franja más accesible del segmento. Ambos rivales llevan ventaja en reconocimiento de marca, pero ninguno puede presumir de las condiciones que Dongfeng acaba de poner sobre la mesa.

El equipamiento viene completo para lo que cuesta, y la autonomía supera los 300 km en ciclo WLTP. No reinventa nada, aunque cumple de sobra para el día a día urbano.

Hasta aquí todo sigue igual, porque el coche no ha cambiado ni un tornillo. Lo que Dongfeng ha decidido tocar son las condiciones que rodean la compra, y eso puede ser incluso más importante que el propio producto cuando hablamos de marcas chinas que todavía generan desconfianza entre buena parte del público español.

Dongfeng BOX | Dongfeng

Garantía de 10 años sin límite de kilómetros

La marca ofrecía hasta ahora 5 años o 100.000 km de garantía general y 8 años o 200.000 km para el sistema de propulsión. Estaba bien, aunque no dejaba de ser un estándar parecido al de otras marcas chinas que intentan hacerse hueco en Europa sin demasiado riesgo.

Mira, el cambio es bastante radical. Todo comprador que adquiera un Dongfeng Box en 2026 disfrutará de 7 años o 300.000 km de garantía general, mientras que la batería y el motor eléctrico pasan a estar cubiertos durante 10 años completos sin ningún límite de kilómetros. Esto último es lo gordo, porque elimina de un plumazo el mayor miedo asociado a los eléctricos chinos, que no es otro que quedarte con una batería degradada y sin cobertura cuando más la necesitas.

Si haces cuentas, podrías recorrer perfectamente 200.000 km en esa década y seguir teniendo cubierto todo el tren motriz. Pocas marcas igualan esas cifras hoy en España, así que Dongfeng se ha colocado en una posición bastante incómoda para su competencia directa.

Dongfeng Box | Dongfeng

Repuestos en 24 horas con almacén propio en Madrid

La otra gran preocupación con los coches chinos siempre ha sido la disponibilidad de piezas, porque tener el coche parado semanas esperando un recambio que viene de Shanghái no le hace gracia a nadie. Marcas como MG ya han sufrido este problema al intentar cubrir demasiados modelos sin una logística preparada para Europa, y Dongfeng ha tomado nota del asunto antes de tropezar con la misma piedra.

La solución pasa por un acuerdo con Kuehne + Nagel, una empresa alemana especializada en logística y almacenaje de repuestos a gran escala. Gracias a esta colaboración, la marca contará con un gran almacén en Madrid que tendrá piezas de rotación continua listas para envío inmediato a cualquier punto del país.

El compromiso resulta ambicioso, ya que prometen un plazo máximo de 24 a 48 horas desde que el taller realiza el pedido. Suena bien sobre el papel, y si cumplen esos tiempos de verdad, el Dongfeng Box podría colarse entre las opciones más sensatas del mercado eléctrico español este año.

Dongfeng ha dejado de ser esa marca china desconocida para empezar a jugar con los mayores. El precio ya era atractivo, pero ahora las condiciones de posventa le dan al Box un empujón que puede cambiar muchas decisiones de compra en 2026 a pesar de la falta de ayudas.