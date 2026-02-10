Si quieres ayuda para comprar un coche, tendrás que darte prisa: durarán solo medio año

Si estabas esperando a que volvieran las ayudas para comprarte un eléctrico, tienes que moverte rápido porque el Gobierno ha puesto sobre la mesa 400 millones de euros que se evaporarán en medio año. El plan Auto+ está en marcha desde el 1 de enero, y aunque la cifra suena bien, el sector del automóvil ya ha hecho cuentas y tiene claro que el dinero se acabará entre mayo y junio, así que quien llegue tarde se queda sin nada. La realidad es que el mercado del electrificado está creciendo más rápido de lo que el Ministerio de Industria esperaba, y eso significa que las ayudas se quemarán como un cohete.

El nuevo programa funciona de manera diferente al anterior Moves, porque ahora te dan 4.500 euros como máximo (más 1.000 que pone el fabricante), pero se han cargado el achatarramiento que antes te regalaba 2.500 euros extra si llevabas tu viejo diésel a la chatarra. Total que antes podías sacar hasta 7.000 euros del Estado, y ahora te quedas en 4.500, aunque la trampa está en que el Gobierno quiere que el dinero dure más tiempo y llegue a más gente. La cuota de ventas de eléctricos e híbridos enchufables ya ha superado el 20% este año, mientras que en enero de 2025 apenas llegaba al 14%, así que la demanda está subiendo como la espuma y las ayudas van a desaparecer antes de lo previsto.

Plan Moves II | Europa Press

Los coches europeos se llevan la mejor parte

Si compras un coche eléctrico hecho en Europa, te llevas un 15% extra de la ayuda del Gobierno, y eso marca la diferencia entre llevarte 4.500 euros o quedarte con menos. El plan favorece claramente los modelos fabricados en la Unión Europea, aunque las marcas están pidiendo al Ministerio que aclare qué significa exactamente "montaje y terminación final en la UE", porque hay casos como el de Ebro que trae una buena cantidad de piezas de China y las ensambla en Barcelona. Vamos, que las letras pequeñas dan para lío.

Además del origen del coche, hay otro 10% de la ayuda que depende de dónde vengan las baterías, y aquí la cosa se complica todavía más porque el Gobierno considera que basta con que el ensamblaje final del paquete de baterías se haga en Europa. Esto significa que Stellantis podría llevarse ese porcentaje extra en todos sus eléctricos fabricados en España aunque las celdas vengan de fuera, porque las monta aquí en talleres de ensamblaje antes de meterlas en el coche. Seat Martorell también cuenta con una instalación de 300 millones para ensamblar baterías, así que se beneficiará de ese bonus aunque las celdas lleguen desde Valencia.

Un detalle curioso es que el Citroën C3 eléctrico, que es uno de los más vendidos en España, recibirá la misma ayuda que un eléctrico barato traído desde China porque se fabrica en Serbia, un país que no pertenece a la UE. Total que si el coche no se hace dentro de las fronteras europeas, te quedas sin ese 15% extra aunque sea una marca conocida y el modelo se venda como churros.

Plan Moves III | La Sexta

Los nuevos eléctricos baratos lo tienen fácil

La llegada de modelos asequibles hechos en Europa va a disparar la demanda de ayudas en los próximos meses, y eso significa que el plan se agotará mucho antes de final de año. Coches como el Volkswagen ID. Polo, el Cupra Raval o el Skoda Epiq se fabricarán en España con un precio de partida en torno a los 25.000 euros, pero con las ayudas del Gobierno y el descuento del fabricante se quedan en unos 19.500 euros. Vamos, que por menos de 20.000 euros podrías comprarte un eléctrico nuevo hecho aquí, y eso es algo que no pasaba hace dos años.

El Renault Twingo eléctrico, que se hará en Eslovenia, costará menos de 20.000 euros sin ayudas, así que con los incentivos público-privados se quedará en 14.500 euros. Es decir, por el precio de un utilitario de combustión podrías tener un eléctrico nuevo con garantía y todo, mientras que marcas chinas como MG, BYD o Leapmotor están entrando fuerte con precios competitivos que hacen que la movilidad eléctrica sea cada vez más accesible. La patronal de vendedores Ganvam calcula que la cuota de electrificados rondará el 28% este año, frente al 11,4% de 2024, y eso pone una presión brutal sobre las ayudas.

En cuanto a la gestión del plan, el Gobierno quiere que la plataforma sea sencilla y que los pagos lleguen rápido, porque el anterior Moves era un desastre que tardaba entre uno y dos años en soltar el dinero. Ahora la idea es copiar el sistema del Reinicia Auto+ de la Comunidad Valenciana, donde la ayuda llegaba al cliente en un mes, aunque las bases del nuevo plan todavía no están publicadas y podrían tardar meses en salir. Los concesionarios harán de facilitadores para que los clientes tramiten todo lo más fácil posible, pero si quieres un eléctrico barato con ayudas, más te vale no dormirte porque esto se acaba en junio.