Tan potente como el Mercedes AMG GLC, pero eléctrico y por algo más de 40.000 euros

Desde Alemania han llegado novedades días atrás. No desde Stuttgart, sino desde Affalterbach, sede de la división de alto rendimiento. El Mercedes AMG GLC acaba de recibir una actualización mecánica integral, que parte de un motor de seis cilindros asociado a la tecnología microhíbrida, obteniendo mediante tracción total una máxima de 449 CV. Pues, vaya cifra ideal para ponerlo frente a un nuevo SUV eléctrico chino que, justamente, promete la misma potencia con igual tracción.

El BYD Atto 3 Evo es el hermano más capaz del Atto 3 ya consolidado en el mercado europeo. Una evolución que incluye cara nueva –basta con comparar, por ejemplo, el estilo de los paragolpes–, pero que trasciende por todo lo que da en prestaciones y eficiencia eléctrica, y por la tecnología detrás de sus aptitudes.

En relación con el modelo estándar, el Atto 3 Evo marca la diferencia con su e-Platform 3.0 de última generación, la arquitectura de 800 voltios que le permite potencias de carga de hasta 220 kW en corriente continua –lo que representa una recuperación de energía del 10 al 80 % de la capacidad total en unos 25 minutos– y una potencia de 449 CV en la versión Excellence, que es la que agrega un motor delantero para combinar con el trasero y conducir con tracción a las cuatro ruedas.

BYD Atto3 | BYD

BYD Atto 3 Evo: la clave de la batería

Así, no solo iguala al SUV alemán en caballos, sino que lo superaría en un 0 a 100, porque con esta configuración de motor dual lo establecería antes de los cuatro segundos. Claro, no son iguales las sensaciones en un coche de combustión que en un todo eléctrico, pero cifras son cifras. Dejando a un lado la comparación, una de las claves en el BYD Atto 3 Evo viaja debajo, pero no por separado.

La Blade Battery, batería cuya capacidad de 74,8 kWh le corresponde tanto a este Evo Excellence como al Evo de acceso, el Design, no va instalada debajo del coche, sino dentro del propio chasis, sistema que en BYD denominan Cell to Body y que le hace ganar al SUV en rigidez, seguridad y optimización del espacio interior y del volumen de carga, que garantiza 490 litros básicos, a los que se suman los 101 litros del frunk, el maletero delantero.

En ciclo combinado, la autonomía del nuevo BYD Atto 3 Evo Excellence es de 470 km, pero para la conducción urbana su eficiencia escala hasta más allá de los 600 km, unos 630, para ser exacto. Una variante más prestacional, sin decepcionar en lo que resigna en cuanto a nivel de autonomía por su tracción integral y con un precio que 41.655 euros incluyendo descuentos y el programa Plan + para España.