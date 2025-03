Disfrutar de la primavera en un descapotable no es caro: tres modelos disponibles por menos de lo que imaginas

BMW Z3 1.8i; Mazda MX-5 1.8; MGF 1.8i. Tres modelos verdaderamente pasionales, descapotables, solo dos asientos y una conducción auténticamente purista. Tres roadster que, a día de hoy, puedes tener en el garaje por mucho menos de lo que imaginas y así, poder disfrutar de esas carreteras de montaña que tienes cerca de casa y que siempre has querido recorrer a los mandos de un roadster.

Los roadster, los descapotables con dos plazas y un tamaño muy, muy contenido, siempre han sido coches destinados a usuarios apasionados de la conducción. No todo el mundo sabe apreciar la conducción de un coche de este tipo, pero aquí la potencia del motor y la velocidad en recta no importan gran cosa, con apenas 115 CV puedes llegar a disfrutar como no se imagina nadie.

Actualmente, la conducción deportiva se ha desvirtuado un poco, ya no se estila buscar el paso por curva más rápido posible ni la conexión con directa que se pueda obtener, ahora, la potencia bruta manda y salir delas curvas como si se huyera de algo es lo más emocionante. Por eso, quizá, estos coches tienen precios tan interesantes en el mercado de segunda mano, porque no tienen potencias superlevadas ni velocidades absurdas; son coches para practicar la conducción más pura que se pueda imaginar.

BMW Z3 1.8i, desde 5.500 euros

BMW Z3 | BMW

Cuando la firma alemana comenzó con el desarrollo del BMW Z3, la idea era poner en circulación un rival directo para, nada menos, que el Mazda MX-5. De hecho, las exigencias del proyecto no tenían previsto potencias de más de 150 CV y por eso, la versión más accesible tenía, solamente, 115 CV.

¿Solo 115 CV? Efectivamente, pero en un roaster de apenas cuatro metros de largo y 1.150 kilos, la potencia no siempre es determinante. Mucho menos cuando el paso por curva que podía lograr el Z3 1.8i era rapidísimo, tenía una respuesta al acelerador inmediata y al tener menos de 120 CV, permitía exprimir al máximo sus posibilidades en cualquier carretera de curvas.

Mazda MX-5 1.8i, desde 5.300 euros

Mazda MX-5 | Mazda

El MX-5, Miata para los amigos norteamericanos, es el roadster más vendido del mundo. Desde que Mazda lo puso en las calles, ha sido un rotundo éxito, no hay otro coche de su tipo que sea capaz de igualar sus niveles de ventas y, seguramente, nunca lo haya. Y no es el más potente de su categoría, ni mucho menos –aunque rinde 133 CV–, simplemente, puso en el mercado una fórmula que todos habían dejado de ofrecer.

Mazda quiso replicar los antiguos roadster británicos casi punto por punto, y por ello, el apartado más importante fue la diversión al volante. Por eso, su comportamiento es muy ágil, el sonido del motor incita a llevarlo siempre al máximo y su conducción encandilará a todo amante de las curvas.

MG F 1.8i, desde 4.000 euros

MG F | MG

De origen británico, el MG F 1.8i es un roadster de lo más particular, pues tiene su motor colocado en posición trasera central. Eso condiciona su comportamiento y lo hace más indicado para usuarios con cierta experiencia, aunque sus 120 CV no son suficientes para poner en demasiados apuros a ningún conductor con conocimientos.

Si buscas un descapotable biplaza muy deportivo, es mejor que no escojas el MG F 1.8i, pues tiene unas suspensiones algo blandas y un comportamiento en carretera más cómodo que eficaz. Es un roadster para disfrutar buscando el equilibrio en las inercias, para conducir sin brusquedades por carreteras de curvas amplias y rápidas, mientras se escucha el sonido del motor sin filtros.