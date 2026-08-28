Ni botones ni pantallas táctiles, las nuevas generaciones son las que definen cómo será el interior de tu coche

Durante años hemos discutido sobre si los coches deberían tener más botones físicos o más pantallas táctiles. Pero BMW cree que el verdadero cambio puede estar produciéndose en otro sitio. La cuestión ya no sería decidir cuál de esas dos soluciones es mejor, sino entender que las nuevas generaciones están empezando a relacionarse con las máquinas de una manera completamente diferente.

Y eso puede determinar cómo será el interior de los coches que conduciremos durante los próximos años. BMW está reduciendo progresivamente los mandos tradicionales en modelos como los nuevos iX3, i3 o X5 y considera que la edad de sus futuros clientes tiene mucho que ver con ello.

BMW M3 Competition M xDrive Touring | BMW

Los menores de 45 años están cambiando el coche

Vikram Pawah, responsable de BMW Group Australia, ha explicado que la compañía está observando una evolución muy clara en la forma de utilizar la tecnología. Según BMW, los clientes más jóvenes incorporan con mucha más facilidad los controles táctiles y, sobre todo, los comandos de voz.

BMW sitúa aproximadamente esa frontera generacional en los 45 años. No significa, evidentemente, que todos los conductores más jóvenes quieran eliminar los botones, sino que la compañía detecta entre ellos una adopción mucho más rápida de estas nuevas interfaces. Son usuarios acostumbrados a hablar con asistentes digitales, utilizar teléfonos mediante gestos o realizar varias tareas simultáneamente.

Y esto introduce una posibilidad interesante: quizá el futuro del automóvil no sea necesariamente una pantalla gigantesca. Puede que las propias pantallas que actualmente dominan los salpicaderos sean únicamente una etapa intermedia.

BMW M Concept Neue Klass | BMW

Después de los botones podrían desaparecer también algunas pantallas

Durante los últimos años hemos pasado de salpicaderos repletos de interruptores a habitáculos donde prácticamente todas las funciones están concentradas en una pantalla central. El siguiente paso puede consistir en reducir incluso la necesidad de tocar esa pantalla.

BMW quiere repartir la interacción entre órdenes de voz, superficie táctil, mandos hápticos en el volante y sistemas de información situados directamente en el campo de visión del conductor. El objetivo no sería simplemente sustituir cien botones por cien iconos digitales, sino conseguir que determinadas acciones ni siquiera requieran buscar un mando.

Algo parecido ya ocurre fuera del automóvil. Para reproducir una canción, consultar el tiempo o poner una alarma ya no siempre necesitamos abrir una aplicación: basta con pedírselo al teléfono o a un altavoz inteligente.

BMW cree que esa misma lógica acabará entrando cada vez más en el coche.

Interior nuevo BMW Serie 7 | Centímetros Cúbicos

Pero hay un problema: los botones funcionan extraordinariamente bien

La teoría, sin embargo, choca con algo bastante sencillo: un botón físico puede utilizarse sin mirarlo. Una vez conocemos nuestro coche podemos subir la temperatura, modificar el volumen o activar determinadas funciones prácticamente por memoria muscular, sin apartar la vista de la carretera.

Una pantalla obliga con frecuencia a localizar primero el control adecuado y, en algunos casos, navegar por distintos menús. Precisamente por eso varios fabricantes están recuperando mandos convencionales después de haber llevado demasiado lejos la digitalización. Audi, Mercedes-Benz, Hyundai, Kia o Volkswagen han mostrado diferentes soluciones para mantener o recuperar controles físicos en determinadas funciones.

La propia BMW tiene datos que demuestran que algunos mandos siguen teniendo sentido. La compañía analizó información procedente de millones de vehículos y comprobó que el control físico del volumen sigue utilizándose mucho, razón por la que este tipo de ruleta todavía sobrevive en sus interiores.

BMW M3 Competition M xDrive Touring | BMW

El interior de tu próximo coche probablemente será un punto intermedio

Por eso, quizá resulte equivocado plantear esta evolución como una batalla entre botones y pantallas. El verdadero cambio puede consistir en que cada vez tengamos que tocar menos cosas para controlar el coche.

BMW todavía mantiene mandos para las ventanillas, el volumen o determinadas funciones importantes, pero está eliminando progresivamente elementos históricos como el controlador giratorio iDrive, que ya ha desaparecido de sus modelos compactos y seguirá perdiendo presencia conforme lleguen nuevas generaciones.

El coche que viene, por tanto, posiblemente no será completamente táctil ni completamente carente de botones. Será un automóvil en el que convivirán durante algún tiempo mandos físicos, pantallas, controles hápticos y asistentes de voz.

Y lo más interesante es que quizá no sean exclusivamente los diseñadores quienes decidan cuál de esas tecnologías termina imponiéndose. Serán los hábitos de millones de personas que han crecido hablando con sus dispositivos los que terminen definiendo cómo será el salpicadero de tu próximo coche.