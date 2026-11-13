Nissan ya tiene su propio Twingo de menos de 20.000 euros: fabricado en Europa pero con duda para quien busca autonomía

El coche eléctrico barato empieza a convertirse en una realidad en Europa. Cada vez son más los fabricantes que preparan modelos por debajo de los 20.000 euros, una barrera que hasta hace poco parecía difícil de superar. Nissan es la última marca en sumarse a esta tendencia con el nuevo Pixo, un pequeño urbano que ya tiene precio en Alemania y que llegará a los concesionarios españoles a principios de 2027.

La firma japonesa ha confirmado que su nuevo eléctrico partirá de 19.990 euros en el mercado alemán, antes de ayudas. Una cifra especialmente interesante porque lo sitúa al mismo nivel que el Renault Twingo E-Tech, con el que comparte buena parte de su tecnología. Eso sí, para conocer su precio definitivo en España habrá que esperar hasta diciembre.

Nissan Pixo | Nissan

Un Nissan eléctrico por 19.990 euros y fabricado en Europa

El nuevo Nissan Pixo supone el regreso de la marca japonesa al segmento de los coches urbanos más pequeños. Y lo hace aprovechando su alianza con Renault, que ha permitido desarrollar un modelo eléctrico económico sin tener que partir desde cero.

De hecho, el Pixo utiliza la misma base técnica que el Renault Twingo eléctrico y se fabricará en la planta de Novo Mesto, en Eslovenia. Es decir, hablamos de un automóvil desarrollado para los conductores europeos y producido dentro del continente.

En Alemania se comercializará con tres acabados: Engage, Advance y Evolve, cuyos precios parten de 19.990, 21.290 y 22.690 euros, respectivamente. Todavía no sabemos si Nissan trasladará exactamente estas tarifas a España, aunque ya podemos hacernos una idea de su posicionamiento comercial.

Lo verdaderamente interesante es que este precio no implica renunciar a algunas de las características que muchos compradores consideran imprescindibles en un coche eléctrico moderno.

Nissan Pixo | Nissan

259 kilómetros de autonomía y carga rápida de serie

Bajo su carrocería de apenas 3,80 metros encontramos un motor eléctrico de 82 CV, alimentado por una batería de 27,5 kWh con química de litio-ferrofosfato (LFP). Gracias a esta combinación, el Nissan Pixo anuncia una autonomía homologada de hasta 259 kilómetros según el ciclo WLTP.

No son cifras para recorrer largas distancias por autopista, pero sí resultan razonables para un automóvil pensado principalmente para la ciudad y sus alrededores. De hecho, su planteamiento consiste precisamente en evitar baterías grandes y costosas que encarecerían innecesariamente el producto.

Una de sus principales ventajas es que incorpora carga rápida de 50 kW en corriente continua de serie. Con ella puede recuperar del 15 al 80% de batería en aproximadamente 28 minutos. También dispone de carga en corriente alterna de hasta 11 kW.

A pesar de su pequeño tamaño, el Pixo ofrece cuatro plazas y un maletero de hasta 356 litros gracias a sus asientos posteriores deslizantes. Una solución que permite elegir entre disponer de más espacio para los pasajeros o aumentar la capacidad de carga.

Nissan Pixo | Nissan

Nissan apuesta por la tecnología incluso en su eléctrico más barato

Otro aspecto destacable es el equipamiento. La versión de acceso anunciada en Alemania incorpora instrumentación digital de 7 pulgadas, pantalla multimedia de 10,1 pulgadas, compatibilidad inalámbrica con Android Auto y Apple CarPlay, climatizador automático y diferentes asistentes de conducción.

Los acabados superiores añaden funcionalidades poco habituales en automóviles de este precio, como Google integrado, el asistente de inteligencia artificial Gemini, reconocimiento facial y tecnologías de asistencia a la conducción más avanzadas.

El Nissan Pixo tendrá que enfrentarse a una competencia cada vez mayor en el segmento de los eléctricos económicos. Su principal rival será precisamente el Renault Twingo, del que hereda la arquitectura, aunque ambos se diferenciarán por su diseño y equipamiento.

La gran incógnita sigue siendo su precio en España. Si Nissan consigue mantener una tarifa cercana a los 20.000 euros antes de ayudas, el Pixo puede convertirse en una alternativa especialmente atractiva para quienes buscan un segundo coche familiar o un vehículo eléctrico para sus desplazamientos diarios. Las primeras entregas están previstas para principios de 2027.