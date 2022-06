No, la DGT no va a multarte por dormir en la calle: ¿por qué?

Más información La ITV cambia el próximo 1 de julio: regresa la prueba más exigente

Seguro que en alguna ocasión te has dormido en el coche. Así, como suena. Te has dormido. Efectivamente, es algo que posiblemente nos ha pasado a la inmensa mayoría de gente que estamos aquí, que escribimos o que leemos estas líneas. Al fin y al cabo, en viajes largos en coche en los que no estás conduciendo es perfectamente factible que la somnolencia haga acto de presencia y termines disfrutando de un breve -o no tan breve- sueño en el coche.

Muchos conductores, además, deciden parar en medio de un viaje para echar una cabezada que les ayude a recuperar fuerzas y seguir al volante con los cinco sentidos puestos en la carretera, algo que totalmente recomendable. Sin embargo, parece que la DGT puede multarte si te duermes en el coche, ¿verdad? La realidad nos dice lo contrario: con un mínimo de cabeza, cualquier persona puede dormirse en su coche sin que ello suponga ningún problema con las autoridades. Te explicamos cómo y por qué.

No, la DGT no va a multarte si te duermes en el coche

Parece que corre el rumor de que la Dirección General de Tráfico puede multarte con 200€ si te duermes en el coche, algo que en la realidad es harto improbable que ocurra. Para dormir en el coche sólo tienes que cumplir una serie de normas básicas que, por otro lado, debes cumplir en cualquier caso y no sólo cuando estés pensando en echarte una cabezada en el interior de tu vehículo:

Debes estacionar correctamente tu coche, de forma que no obstaculice el tráfico y se encuentre aparcado en una zona habilitada para ello.

El vehículo debe contar con la documentación correspondiente y, además, estar al día en cuanto a las inspecciones de ITV y seguro obligatorio.

No está permitida la instalación de ningún elemento en el exterior como puede ser un toldo o un tenderete, ni por supuesto un avance. En ese caso, estaríamos acampando y dejaría de ser legal hacerlo en cualquier lugar ya que la actividad de acampada sólo está permitida en lugares específicamente habilitados para ello.

Como ves, se trata de medidas y reglas que no se limitan únicamente al hecho de estar durmiendo en el interior del coche, de forma que si tenemos nuestro coche mal aparcado podremos recibir una multa por ello de la misma manera que podremos recibirla si, por ejemplo, nuestro coche no tiene seguro o ITV.

Tambien te puede interesar: Cuando un menor sin carnet comete una infracción, ¿quién tiene que pagar la multa?