La DGT inicia una campaña de control de la velocidad en carreteras y ciudades

Según ha informado el departamento que dirige Pere Navarro, la Guardia Civil y las policías locales que se sumen a la iniciativa intensificarán los controles tanto en vías interurbanas como urbanas, con especial atención a los tramos de riesgo asociados a la velocidad y a los puntos donde existe mayor siniestralidad.

Tráfico ha recordado que el exceso de velocidad se mantiene como tercer factor concurrente más habitual en los siniestros de tráfico y está presente en más del 20% de los casos con víctimas mortales. En 2024 (último año con cifras consolidadas) se registraron en España 307 siniestros mortales "en los que el exceso de velocidad incidió de manera determinante". Esta cifra supone un incremento del 5,5% con respecto a los 291 registrados en 2023.

Panel de control de velocidad | DGT

El Observatorio Europeo de Seguridad Vial estima que un aumento de la velocidad en 10 km/h duplica la probabilidad de sufrir un siniestro mortal, mientras que una disminución de tan solo 1 km/h podría evitar más de 2.200 fallecidos al año en Europa, según el estudio del Consejo Europeo de Seguridad en el Transporte.

Además, a partir de 80 km/h es prácticamente imposible que un peatón sobreviva a un atropello, mientras que a 30 km/h el riesgo de muerte se reduce al 5%.

Tráfico ha añadido que en mediciones en condiciones de flujo libre, en las que los conductores tienen libertad para elegir su velocidad, alrededor del 60% de los conductores circula por encima de los límites establecidos en carreteras convencionales, casi el 50% en zonas urbanas y algo menos del 40% en autovías.

La campaña se enmarca en la Estrategia Española de Seguridad Vial 2030 y en el Plan Mundial del Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2021-2030, que persiguen reducir a la mitad el número de víctimas mortales en carretera al final de década.

Agente de la Guardia Civil en un control de carretera. | Europa Press

Al tratarse de una campaña desarrollada también a nivel europeo por la asociación RoadPol (European Roads Policing Network), la vigilancia no sólo se llevará a cabo en España sino en todos los países adheridos a dicha asociación.

En la última campaña especial de vigilancia y control, desarrollada entre el 4 y el 10 agosto del año pasado, fueron controlados algo más de un millón de vehículos por la Guardia Civil, de los cuales fueron denunciados 68.662, un 6,7%, que supone el porcentaje más elevado de las últimas siete campañas. También las policías locales registraron el porcentaje más alto de la serie, con 312.000 vehículos controlados y 14.336 denuncias interpuestas, un 4,5%.