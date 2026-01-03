Stellantis y Bolt, la asociación insospechada para acelerar el futuro de la conducción

Estamos en una etapa de transformación en la industria del automóvil. Ampliación de la tecnología de seguridad, nuevas motorizaciones, electrificación o conducción autónoma son algunos de los aspectos más importantes que están cambiando, y los fabricantes no consiguen acaparar tanto por sí mismas. Por eso, estamos vivendo una era de asociaciones entre empresas, tratando de abarcar las máximas novedades posibles a través de estas alianzas. Una de las más insospechadas es la que han firmado Stellantis y la compañía de transporte por aplicación Bolt.

La asociación consiste en que la red de vehículos de Bolt acogerá los modelos que desarrolle Stellantis con conducción autónoma Nivel 4. Es decir, vehículos que pueden pilotar sin intervención humana en condiciones específicas. Así, Stellantis podrá testar en la vía pública, bajo los servicios de Bolt, estos modelos innovadores. Los tests, además, deberán comenzar en 2026.

Tecnología autónoma STLA AutoDrive 1.0, de Stellantis | Stellantis

Fecha clave, 2029

La estrategia de implantación de la conducción autónoma de Stellantis se encuentra, obviamente, en una fase inicial que se trata de la elaboración de flotas prototipo. Sin embargo, no se tardará demasiado en alcanzar la última fase, la de producción. Stellantis pretende alcanzarla en 2029, pero todo dependerá de cómo evolucionan los tests, en los que colabora Bolt.

Esta asociación no queda entre las dos empresas. En un comunicado, Stellantis y Bolt comentan que mantendrán “una estrecha colaboración con los reguladores europeos para garantizar que la tecnología atienda a los patrones regionales de seguridad, ciberseguridad y protección de datos”.

El anuncio de esta alianza coincide con el Evento Final del proyecto europeo Hi-Drive dedicado a la conducción autónoma, en el que Stellantis ha presentado sus novedades en esta tecnología, que ya consigue desenvolverse en condiciones reales de conducción y de tráfico complejo. O dicho de otra forma, los sistemas de pilotaje sin intervención humana de Stellantis se encuentran en una fase avanzada pero no definitiva.

Oficina de Stellantis | Stellantis

Paso al siguiente nivel

De hecho, la compañía ha asegurado que para continuar desarrollando la conducción autónoma y pasar a los siguientes niveles necesita, primero, mejorar en cuestiones de conectividad y telecomunicaciones. En el Hi-Drive, Stellantis presentó en concreto dos vehículos que incluyen conducción autónoma.

Un Peugeot e-2008 con ocho sensores LiDAR en el techo, nueve cámaras, cuatro radares y conectividad V2X, sistemas destinados a la recogida de información que permitan al coche conducir sin intervención humana. Y un Maserati Levante también con conectividad V2X y mapeamento de alta definición. Entre lo presentado en Hi-Drive y la alianza con Bolt, Stellantis ha dado un paso importante hacia el que parece el futuro irrevocable de la conducción.