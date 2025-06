El Dacia Sandero es el coche más vendido en España año tras año, ¿por qué? ¿Cuáles son las mejores versiones?

El Dacia Sandero lleva años siendo el coche más vendido en España, y en 2025 no es diferente: en los primeros cuatro meses se han matriculado 11.972 unidades, liderando el mercado por delante del MG ZS (10.644 unidades) y el Seat Ibiza (8.010). Su precio de partida, desde 13.940 €, es un gancho evidente, pero reducir su éxito solo a ser “el más barato” sería injusto. Este utilitario del segmento B, con 4,09 metros de largo y construido sobre la plataforma CMF-B de Renault, ofrece una combinación de practicidad, fiabilidad y diseño funcional que lo hace perfecto para el día a día.

No es un coche que enamore por sus lujos, pero sí por su honestidad. La tercera generación, que fue lanzada en 2020, trajo un diseño más moderno, un interior mejor rematado y una suspensión robusta que aguanta bien carreteras en mal estado. Es el coche ideal para familias, conductores jóvenes o flotas que buscan un vehículo sin complicaciones y con un mantenimiento asequible. Algunos usuarios de las redes sociales lo ven como un reflejo del poder adquisitivo español, pero otros destacan que elegir un Sandero es una decisión inteligente, no resignarse.

El Sandero no va de coche de lujo, y ahí está su magia: te da justo lo que necesitas a un precio que no duele. Con una garantía de cinco años que te quita preocupaciones y un mercado donde un Toyota Corolla ya se va a 31.800 €, este utilitario es la opción de los que quieren estrenar coche sin dejar la cartera temblando. En redes, hay quien se queja de que le falta chispa o equipamiento, pero para la mayoría, eso es secundario frente a lo que ofrece.

Las versiones que marcan la diferencia

La gama del Dacia Sandero se apoya en dos motores de tres cilindros y 1.0 litro: el TCe 90, con 90 CV y etiqueta C, y el TCe 100 ECO-G, con 100 CV, GLP y etiqueta ECO, ambos con cambio manual de cinco marchas. El ECO-G se lleva la palma, no solo por esos 10 CV de más, sino porque al usar GLP te ahorras un buen pico en cada repostaje (con un consumo de 3,6 l/100 km según WLTP) y puedes circular sin problemas por Zonas de Bajas Emisiones en ciudades como Madrid o Barcelona. Lo mejor: cuesta lo mismo que el TCe 90, desde 13.940 €, así que no hay mucho que pensar.

La versión Stepway, con su estética crossover, mayor altura al suelo y protectores en los bajos, es la favorita de muchos. Su acabado Extreme combina detalles como llantas de aleación de 16 pulgadas, climatizador automático y cámara trasera, ideal para quienes quieren un toque más moderno sin disparar el presupuesto (sobre 1.530 € más que el Sandero estándar).

Si buscas lo más económico, el acabado Essential con el motor TCe 90 es la opción base, pero se queda corto en extras, con solo radio Media Control y asistencias básicas como frenada de emergencia. El acabado Expression, desde 14.790 €, es más completo, con pantalla táctil de 8 pulgadas y climatizador manual, y es una gran elección para equilibrar precio y equipamiento. El Journey y Journey Go añaden lujos como navegador o freno de estacionamiento automático, pero suben el precio sin ser imprescindibles.

Dacia Sandero | Dacia

¿Por qué sigue siendo imbatible?

El Dacia Sandero no solo brilla por su precio. Mientras muchos coches nuevos son cada vez más caros, este utilitario ofrece un maletero de 328 litros, espacio decente para cuatro adultos y una fiabilidad que lo hace ideal para el día a día. Su interior, aunque con plásticos duros, ha mejorado mucho desde su última actualización, con un diseño bien resuelto y detalles como tela en el salpicadero en el acabado Expression que le dan un toque acogedor. Es un coche que no pretende impresionar, sino cumplir, y lo hace con nota.

La clave de su éxito está en entender lo que el comprador español busca: un vehículo práctico, económico y sin florituras. En 2024, vendió 309.392 unidades en Europa, un 14,5% más que en 2023, y en España lleva siete años en el trono. Su motor ECO-G, además, responde a la creciente demanda de coches con etiqueta ECO, mientras que la versión Stepway atrae a quienes quieren un look más aventurero sin pagar el precio de un SUV. Hay quien lo critica por ser “básico”, pero muchos lo defienden como la compra más lógica.

No es un coche perfecto, pero no lo necesita. Frente a rivales como el Hyundai i20 o el Seat Ibiza, el Sandero gana por su relación calidad-precio y su simplicidad. La mejor opción, sin duda, es el TCe 100 ECO-G con acabado Expression: por 14.790 €, tienes un coche con etiqueta ECO, equipamiento decente y un consumo bajo. Si quieres un toque más campero, la Stepway Extreme es ideal. El Sandero demuestra que, a veces, menos es más, y por eso sigue reinando en España.