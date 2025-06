Coches buenos, bonitos y baratos: 5 recomendaciones

Encontrar un coche que no te deje en números rojos y que, además, tenga buena pinta no es tarea fácil. Pero este 2025 nos trae algunas opciones que realmente valen la pena, especialmente si no eres de los que se complican la vida con los tecnicismos del motor. Hemos echado un vistazo al mercado y te traemos cinco modelos que destacan por su diseño, su lado práctico y, sobre todo, porque no te van a costar un riñón.

La cosa está en que todos estos coches rondan los 25.000 euros, más o menos, así que son perfectos tanto para quien se está sacando el carnet como para aquellas familias que buscan algo fiable sin arruinarse. Cada uno tiene su estilo: unos más modernos, otros más sencillos, pero todos con esa cosa de que los puedes manejar sin agobiarte. Y ojo, que con las ayudas del gobierno, como el famoso Plan MOVES III, algunos pueden salir bastante más baratos.

Lo que hemos hecho es mirar las listas de coches con mejor relación calidad-precio para, así que aquí tienes el desglose de cada modelo, con precios actualizados y explicaciones directas al grano.

Dacia Sandero: El que no falla y no perfora el bolsillo

Dacia Sandero | Dacia

Por 13.614 euros (o desde 12.540 euros financiando) tienes el Sandero, que viene a ser el coche más barato que puedes comprar en España y de una calidad decente. Mide algo más de cuatro metros, así que caben cuatro personas sin problemas y el maletero cumple para hacer la compra o cargar lo que necesites. No es que vaya a ganar concursos de belleza, pero tiene su punto y, desde luego, no desentonan en la carretera.

Los motores que lleva son de gasolina: tienes el 1.0 de 65 caballos para ir por ciudad sin prisa, o el 1.0 TCe de 90 si quieres algo con más empuje. El consumo está bastante bien, que al final es lo que cuenta cuando vas a echar gasolina. El equipamiento es lo justo pero está lo importante: aire acondicionado para el verano y los sistemas de seguridad básicos. En algunos concesionarios lo han puesto a 10.000 euros con promociones, así que merece la pena preguntar.

Si eres de los que no quiere complicarse la vida, el Sandero es tu coche. Se conduce solo, es fácil de aparcar por el tamaño que tiene y mantenerlo no cuesta un pastón. Vamos, que es el típico coche al que le echas gasolina, le haces la revisión de vez en cuando y listo.

Dacia Duster: El SUV que no te va a arruinar

Dacia Duster | Dacia

El Dusterha pegado un cambio bestial con el nuevo diseño y, por 19.990 euros (o 18.743 euros financiando), tienes un SUV que no está nada mal. Aquí ya caben cinco personas como Dios manda y el maletero es generoso, perfecto para familias o para cuando necesitas llevar más cosas. La pinta que tiene ahora es mucho más moderna y se hace notar entre tanto SUV que hay por ahí.

Los motores que monta son eficientes: el 1.0 TCe de 90 CV o el 1.2 TCe de 130 CV, y los dos llevan etiqueta ECO, que viene genial para moverte por el centro de las ciudades sin restricciones. Como son de gasolina, no hay ayudas del Estado, así que te quedas con los 19.990 euros de precio base, aunque financiando puede bajar a unos 18.743 euros.

Para alguien que no tiene mucha experiencia al volante, el Duster es coser y cantar. La conducción es suave y los mandos están donde tienen que estar. El hecho de ir más alto te da confianza, y el mantenimiento sigue siendo barato como en todos los Dacia.

MG ZS Hybrid+: Híbrido sin complicarte la vida

MG ZS Hybrid+ | MG

Por 22.990 euros te llevas el MG ZS Hybrid+, que es un SUV híbrido pero de los que no tienes que enchufar. Viene con un diseño que mola bastante y por dentro está bastante bien, con pantalla táctil y todas esas cosas de conectividad que ahora se llevan. Para esas familias que viven en ciudad y quieren algo con tecnología pero sin gastarse una millonada, está genial.

El híbrido funciona mezclando un motor de gasolina de 1.5 litros con uno eléctrico, y el resultado es que gasta poco, sobre todo si lo usas por ciudad. Como es híbrido no enchufable, no puede acogerse al Plan MOVES III, así que el precio se queda en los 21.657 euros con promociones. El maletero está bien para el día a día y es cómodo para moverse.

Lo bueno de este coche es que no tienes que aprender nada nuevo para conducirlo. Los dos motores van cambiando solos, tú ni te enteras, y el ahorro en gasolina se nota en el bolsillo. Ideal si quieres algo más ecológico pero sin complicarte con enchufes.

Renault 5 eléctrico: El nostálgico que funciona

Renault 5 E-Tech | Renault

El Renault 5 eléctrico es pura nostalgia pero con las tripas de un coche moderno. Por 24.990 euros tienes un diseño que te transporta a los ochenta pero con toda la tecnología de ahora. Con el Plan MOVES III se puede quedar desde 17.990 euros con las ayudas estatales (hasta 7.000 euros), lo que para un eléctrico está bastante bien. Si buscas un coche urbano con personalidad propia, este es tu candidato.

La autonomía llega hasta los 410 kilómetros, que para ciudad y alrededores va sobrado. Es pequeñito y acelera suave, perfecto para moverte por calles estrechas y atascos. Además, al ser eléctrico puro, tienes la etiqueta CERO, que te abre todas las puertas: puedes entrar en zonas restringidas, aparcar en sitios especiales y pagar menos en algunos peajes.

Si nunca has conducido un eléctrico, el Renault 5 es perfecto para empezar. No tiene marchas, no hace ruido y es súper sencillo: pisas y va. El mantenimiento es mínimo comparado con los de gasolina, y las ayudas hacen que sea más asequible de lo que parece.

Peugeot 208: Cuando quieres algo con estilo

Peugeot e-208 | Peugeot

El Peugeot 208 empieza en 17.199 euros para la versión de gasolina (financiando) y tiene esa cosa que hace que la gente se gire a mirarlo. Por dentro está bastante cuidado y viene con un equipamiento que está bien, con sistemas de seguridad y conectividad que funcionan como tienen que funcionar. Si buscas algo con estilo pero sin irte de precio, este es una opción sólida.

Puedes elegir entre versiones de gasolina (desde 17.199 euros), que van bastante bien de consumo, o irte a la eléctrica (desde 27.902 euros), que llega hasta 400 kilómetros de autonomía. Con el Plan MOVES III, la versión eléctrica puede quedarte en unos 23.902 euros (puede depender de achatarramientos, etc.), que no está nada mal para lo que ofrece. Su tamaño compacto lo hace manejable en ciudad pero sin sentirte apretado.

Para alguien que no quiere complicaciones, el 208 es fácil de llevar y tiene un diseño interior que no te agobia. Los controles están bien puestos, no te mareas con botones raros, y la estética moderna hace que tengas ganas de conducirlo. Vamos, que es práctico pero con carácter.

Para terminar

Estos cinco coches son los que realmente merecen la pena en 2025 si buscas algo asequible, que tenga buena pinta y que no te complique la vida. Los Dacia (Sandero y Duster) son los reyes de lo práctico y barato, el MG ZS Hybrid+ te da tecnología híbrida a buen precio, el Renault 5 eléctrico mezcla nostalgia con sostenibilidad, y el Peugeot 208 suma diseño a la ecuación. Todos son perfectos para quien no quiere líos al volante, con precios que van desde 12.540 euros (financiando el Sandero) hasta 27.902 euros (Peugeot 208 eléctrico). Solo los modelos eléctricos (Renault 5 y Peugeot 208 eléctrico) pueden beneficiarse de las ayudas del Plan MOVES III.