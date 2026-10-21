Los robotaxis de Waymo llegarán a Madrid en 2027

Madrid se prepara para recibir a uno de los protagonistas de la carrera por la conducción autónoma. Waymo, la empresa de vehículos sin conductor perteneciente a Alphabet, matriz de Google, ha anunciado sus planes para poner en marcha un servicio de transporte de pasajeros en España, con la Comunidad de Madrid como primer destino y 2027 como horizonte para sus primeros usuarios.

La compañía no parte de cero. Nacida en 2009 como el proyecto de conducción autónoma de Google, Waymo se convirtió en una empresa independiente dentro de Alphabet en 2016. Desde entonces, ha desarrollado una tecnología que ya funciona comercialmente en otros mercados y que ahora tendrá que demostrar cómo se desenvuelve en las carreteras españolas, con sus particularidades de tráfico, señalización y circulación urbana.

Primero, aprender a circular por Madrid

El desembarco no supondrá que los coches comiencen a recoger pasajeros sin conductor de un día para otro. Waymo ha explicado que seguirá un proceso gradual, que arrancará con la conducción manual de sus vehículos y continuará con una fase de validación técnica en la que participarán especialistas locales capacitados al volante.

Durante este periodo, la empresa pretende adaptar su sistema de conducción automatizada, conocido como Waymo Driver, a las condiciones reales de circulación de la región. Para ello, está trabajando con las administraciones nacionales, autonómicas y locales, además de establecer relaciones con socios que permitan preparar la infraestructura operativa necesaria.

Vehículo Waymo | EP

Los vehículos que empezarán a verse en las calles serán Jaguar I-PACE eléctricos equipados con la tecnología de conducción autónoma de Waymo. Su presencia inicial estará vinculada a los trabajos de preparación y validación, por lo que no debe confundirse con el inicio del servicio comercial para pasajeros.

La compañía asegura que quiere ajustar su actividad a la normativa española y a las necesidades del entorno local. La fecha de 2027 es, por tanto, el objetivo anunciado para recibir a los primeros usuarios, no una garantía de que el servicio vaya a estar disponible en toda la región desde ese momento.

Más de 20 millones de viajes sin conductor

Waymo llega a España con una experiencia considerable en el transporte automatizado. A finales de 2025 había superado los 20 millones de viajes pagados acumulados, cuatro veces más que al cierre de 2024. Actualmente, su plataforma registra más de 500.000 trayectos comerciales a la semana.

Su sistema Waymo Driver también acumula más de 483 millones de kilómetros recorridos de forma completamente autónoma en servicios de transporte de pasajeros. A esa experiencia en carretera se suman decenas de miles de millones de kilómetros simulados en entornos diseñados para reproducir situaciones reales de circulación.

Estas cifras permiten entender la dimensión del proyecto, aunque no eliminan el reto que supone operar en un entorno nuevo. La conducción autónoma debe responder a situaciones imprevisibles, desde cruces complejos hasta peatones, ciclistas, obras o maniobras inesperadas de otros conductores. La validación local será clave para comprobar cómo responde el sistema ante esas circunstancias.

¿El siguiente paso del transporte urbano?

La llegada de Waymo abre la puerta a una nueva modalidad de movilidad en España: solicitar un vehículo mediante una plataforma y realizar el trayecto sin que una persona esté al volante. El modelo ya está en funcionamiento en otros mercados, pero su implantación en Madrid dependerá de la evolución de las pruebas, las autorizaciones necesarias y la capacidad de la empresa para adaptar su tecnología al tráfico local.

Por ahora, la imagen de un Jaguar eléctrico circulando sin conductor por Madrid será la primera señal visible de un proyecto que aspira a ir más allá de las pruebas. El verdadero examen llegará cuando Waymo tenga que demostrar que puede convertir esa tecnología en un servicio seguro, fiable y compatible con el día a día de la movilidad madrileña.