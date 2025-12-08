Cuántos tipos de coche eléctrico hay y cuál elijo: BEV, HEV, PHEV, FCEV

La llegada del coche eléctrico ha multiplicado las opciones disponibles, pero también las dudas. Hoy el mercado se organiza en cuatro grandes categorías: BEV, PHEV, HEV y FCEV, cada una con sistemas de propulsión diferentes, niveles de autonomía propios y necesidades específicas de carga o combustible. Antes de elegir uno, es importante entender qué ofrece cada tipo.

Los BEV son vehículos 100 % eléctricos alimentados solo por batería. No tienen motor de combustión, se cargan en enchufes domésticos o puntos públicos y no emiten gases de escape. Son los que disfrutan de la etiqueta Cero de la DGT.

Los HEV combinan motor térmico y eléctrico, pero no se enchufan. La batería se recarga con la frenada regenerativa o el propio motor. Consumen menos que un gasolina tradicional, pero no pueden circular largas distancias en eléctrico. Llevan etiqueta ECO.

Los PHEV son híbridos enchufables: tienen más batería que un HEV y pueden recorrer entre 40 y 80 km en modo eléctrico. Luego entran en funcionamiento como híbridos. También llevan etiqueta ECO.

Los FCEV funcionan con hidrógeno, que mediante una pila de combustible genera electricidad para el motor. Solo emiten vapor de agua. Se consideran también vehículos cero.