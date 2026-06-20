¿Cuántos cromos del Mundial de Fútbol 2026 caben en un coche? hay alguien que ya lo sabe

Mientras la emoción por la Copa del Mundo sigue creciendo y el torneo ya acumula sus primeros partidos, una curiosa iniciativa de un creador de contenido, John Nellis, ha captado la atención de miles de aficionados: el irlandés ha forrado su coche con los cromos de Panini del Mundial de 2026.

A través de un vídeo en su cuenta de Instagram, Nellis mostró paso a paso cómo llevó a cabo el proyecto. Asegura que necesitó más de 4.000 cromos para lograr cubrir todo el coche, y que cada uno de ellos costó 28 centavos de dólar, por lo que se gastó en torno a 1.193 dólares (1.040 euros).

Para completar el proceso, el creador de contenido tardó un total de cuatro horas y tres minutos, dado que no quiso dejar ningún hueco libre, para así tener el coche más mundialista del mundo.