SE HA DEJADO UNA FORTUNA
¿Cuántos cromos del Mundial de Fútbol 2026 caben en un coche? hay alguien que ya lo sabe
Un creador de contenido irlandés, John Nellis, ha mostrado en redes sociales cómo ha llenado su coche de cromos de los cromos de la Copa del Mundo.
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Mientras la emoción por la Copa del Mundo sigue creciendo y el torneo ya acumula sus primeros partidos, una curiosa iniciativa de un creador de contenido, John Nellis, ha captado la atención de miles de aficionados: el irlandés ha forrado su coche con los cromos de Panini del Mundial de 2026.
A través de un vídeo en su cuenta de Instagram, Nellis mostró paso a paso cómo llevó a cabo el proyecto. Asegura que necesitó más de 4.000 cromos para lograr cubrir todo el coche, y que cada uno de ellos costó 28 centavos de dólar, por lo que se gastó en torno a 1.193 dólares (1.040 euros).
Para completar el proceso, el creador de contenido tardó un total de cuatro horas y tres minutos, dado que no quiso dejar ningún hueco libre, para así tener el coche más mundialista del mundo.
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