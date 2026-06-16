La afición española ya tiene nuevo sitio para ver el Mundial: nacen los Bares Manolo de EBRO

EBRO pone en marcha la Red Oficial de Bares Manolo, una iniciativa nacional que busca reunir a bares de toda España vinculados al nombre Manolo para convertirlos en sedes oficiales de la afición durante la gran cita internacional de este verano.

La acción da continuidad al espíritu de “El Bombo de Todos”, la campaña con la que EBRO ha rendido homenaje a Manolo el del Bombo y al papel histórico de la afición española como parte esencial del apoyo a la Selección Española de Fútbol.

Con esta nueva fase, EBRO traslada esa energía colectiva a uno de los lugares donde el fútbol se vive de forma más cercana, compartida y popular: el bar. La marca invita así a los Bares Manolo de toda España a formar parte de esta red y convertirse en puntos de encuentro oficiales para ver los partidos de la Selección.

Una vez valoradas las candidaturas de los establecimientos, los bares adheridos pasarán a formar parte de un mapa interactivo alojado en la web de EBRO, donde los aficionados podrán localizar el Bar Manolo más cercano para vivir cada encuentro del combinado nacional.

Bodegón Ebro | EBRO

Además, los bares adheridos recibirán materiales de campaña para ambientar su local y hacerlo reconocible como parte de la Red Oficial de Bares Manolo. El kit podrá incluir posters, vinilos, material decorativo, pizarras, piezas de mesa, sticker identificativo para la puerta del establecimiento y un bombo vinculado a la acción “El Bombo de Todos”, pensado para cargar de energía a la Selección.

La iniciativa contará también con la implicación de la red de concesionarios EBRO, que actuará como padrino local de los bares participantes en su zona. A través de este apadrinamiento, los concesionarios podrán dar visibilidad a los establecimientos, invitar a clientes y seguidores a vivir los partidos en bares de la red y contribuir a dinamizar la afición a nivel local.

Uno de los grandes hitos de la acción llegará el próximo 27 de junio, coincidiendo con el partido entre España y Uruguay, previsto a las 2:00 de la madrugada. Para esa ocasión, EBRO activará un Bar Manolo especialmente preparado para vivir el encuentro con toda la intensidad bajo el concepto creativo “Licencia para animar”: un espacio donde la afición podrá apoyar a la Selección respetando el descanso de la ciudad.

Al finalizar ese encuentro, la gama EBRO PHEV tomará el relevo con una flota de vehículos con chófer para facilitar el regreso a casa de los asistentes, reforzando el mensaje de conducción segura, eficiente y responsable de la marca.