Cuanto más ganes, más caras serán tus multas o eso pretende la DGT

La DGT se está planteando un cambio importante: que las multas de tráfico dependan de cuánto ganas. Según una idea que ha soltado Sumar en el Congreso, saltarte un stop, que ahora te clava 200 euros y te quita 4 puntos del carné, podría costarte 1.000 euros o más si tu sueldo pasa de los 100.000 euros al año. La cosa va de que la multa duela igual a todos, da igual si eres mileurista o si nadas en billetes.

Ahora mismo, en España, da igual lo que ingreses: una multa es una multa y punto. Eso no gusta a muchos, porque 200 euros pueden ser un drama para quien va justo, pero calderilla para quien tiene el bolsillo lleno. Sumar quiere que las sanciones suban un 150% para los que ganan entre 70.000 y 85.000 euros, un 300% para los que están entre 85.000 y 100.000, y hasta un 500% para los que pasan de 100.000. Y, para rematar, proponen un descuento de hasta el 30% para los que cobren hasta 1,5 veces el Salario Mínimo, para no apretar tanto a los que menos tienen.

Esto no es algo que se les haya ocurrido a ellos solos. En sitios como Finlandia, Suecia, Dinamarca, Reino Unido o Suiza ya funciona el sistema de “días-multa”, que se basa en lo que ganas cada día. Allí, por ejemplo, un stop que te saltes puede salirte por más de 1.000 euros si tu cuenta corriente es de las gordas. La DGT está echando un ojo a esto, pero la idea aún tiene que pasar por el Congreso y no está claro cómo lo montarían.

¿Es justo o solo quieren recaudar más?

En redes como X, la propuesta ha montado un buen revuelo. Hay quien dice que es de cajón: una multa de 200 euros no asusta igual a quien apenas llega a fin de mes que a quien se paga un cochazo sin despeinarse. Pero otros desconfían, pensando que la DGT solo quiere sacar tajada. No es para menos: en 2022, las multas de tráfico dejaron 507 millones de euros con 5,5 millones de sanciones. Ahí es nada.

En países como Finlandia, este sistema ha hecho que la gente pise el freno con más cuidado, pero también ha dado que hablar. Hace unos años, un empresario finlandés tuvo que pagar 54.000 euros por exceso de velocidad, y muchos se preguntaron si eso era justicia o un atraco.

Sumar, con Enrique Santiago a la cabeza, insiste en que las multas tienen que doler por igual, sin importar si eres rico o no. Pero no todos están de acuerdo: algunos partidos creen que esto podría ser un trato desigual o una excusa para recaudar más. Si la DGT quiere tirar para adelante, tendrá que dejar claro que no va a por el dinero fácil, porque la gente ya está harta de radares.