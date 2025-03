¿Cuánto cuesta limitar una moto, y cómo se puede hacer?

Para poder conducir una moto sin limitación de potencia, se necesita el Permiso A. Pero antes existen distintos tipos de carnet, que es obligatorio conseguir y que funcionan como un paso previo para llegar al carnet A.

El penúltimo paso es el carnet A2, que permite conducir motocicletas de una potencia máxima de 35 kW y una relación de potencia/peso de menos de 0,2 kW. Debes tener mínimo 18 años para ello, y superar un test psicotécnico, un examen teórico general y específico de motocicleta, examen práctico en circuito cerrado y examen práctico en circulación.

Tras dos años con el permiso A2, ya podrás acceder al permiso A, únicamente realizando un test psicotécnico y pasando un curso teórico-práctico de 9 horas. Pero claro, una vez consigues este permiso, y puedes conducir cualquier motocicleta, es muy probable que la que ya tenías no te sirva, y quieras una con más potencia.

Por ello, mucha gente opta por comprarse una moto con prestaciones del permiso A, pero limitarla a los 35 kW que marca la norma durante el tiempo en el que tengan que usar un permiso A2.

¿Cómo limitar una moto?

Para poder limitar una moto, hay que instalar un equipo limitador compatible con el modelo. Para ello, debemos acudir al taller. Aunque no es una tarea complicada, nosotros no la podemos hacer solos, por lo que deberemos acudir al mecánico, que tardará, como mucho, un día en completarla, si no lo realiza en el mismo día.

Cualquier taller no tarda más de tres horas en realizar la instalación de un dispositivo de limitación, que pueden ser de dos tipos:

-Mecánicos: son placas que se colocan en los conductos de admisión.

-Electrónicos: modifican el voltaje del potenciómetro del acelerador.

¿Cuánto cuesta la limitación?

Limitar una moto no es barato, pero nos puede ahorrar una peligrosa multa. El dispositivo limitador cuesta 450 euros, a lo que hay que sumarle la instalación en el taller y la homologación de la ITV.

Es necesario limitar la moto, si no quieres enfrentarte a costosas multas. Si llevas una moto sin limitar con el permiso A2, puedes enfrentarte a una sanción de hasta 500 euros, o incluso la retirada del permiso de circulación.

En el peor de los casos, no llevar la moto limitada puede suponer un delito, que suponga una pena de tres a seis meses de prisión, o de uno a tres meses de trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días.