¿Cuántas luces V16 son obligatorias en el coche?

Las averías en carretera provocan cada año miles y miles de situaciones de extremo peligro: vehículos que, por la razón que sea, pierden su funcionalidad y no pueden circular, debiendo detenerse en un lugar que no es idóneo (de hecho, suele ser muy malo) para esperar a que los servicios de asistencia acudan en su búsqueda para poder solucionar un problema que afecta ya no sólo al vehículo en cuestión que ha tenido que detenerse, sino también al resto de usuarios que se cruzan con éste y deben extremar las precauciones.

Para alertar al resto de conductores de la presencia de una situación de emergencia hemos venido utilizando desde hace décadas los triángulos de emergencia, unos triángulos plegables con superficies reflectantes que viajaban con nosotros en el coche y que permitían alertar con cierta anticipación de la presencia de una situación anómala en la carretera. Estos triángulos han funcionado razonablemente bien, pero lo cierto es que cada año decenas de personas fallecen en la carretera por atropellos en el proceso de colocación de estos triángulos.

Luz V16 | Help Flash

Por eso los triángulos tienen ya los días contados en favor de un nuevo sistema de señalización del que ya te hemos hablado en varias ocasiones: las luces V-16. Se trata de pequeños dispositivos luminosos y reflectantes que emiten pulsos de luz muy potente en color amarillo auto, visibles desde varios cientos de metros, que cuentan con geolocalización y que, además, pueden activarse sin necesidad de que ningún ocupante del vehículo lo abandone, “pegándose” a la parte más alta del coche mediante imanes.

¿Cuántas V-16 tengo que llevar en el coche?

El funcionamiento lo tenemos claro, pero de la misma manera que sabemos que es obligatoria la instalación de dos triángulos de emergencia, ¿cuántas unidades de V-16 debo llevar en el coche y activar en caso de que me encuentre en una situación de emergencia?

Lo cierto es que a día de hoy debes tener claro que ninguna, ya que aún no es obligatorio el uso de estos nuevos sistemas de alerta, de manera que puedes seguir utilizando los triángulos de emergencia si así lo prefieres. Pese a que la Dirección General de Tráfico (DGT) permite el uso de las luces V-16 desde el 1 de julio de 2021, no será hasta el año 2026 cuando sea obligatorio el uso de este nuevo dispositivo.

En cualquier caso, si ya te has animado a sustituir los triángulos de emergencia por este nuevo elemento, debes saber que sólo es obligatorio el uso de una luz V-16. Sus características y funcionamiento están diseñados para que, una vez activa, la luz V-16 emita pulsos luminosos a 360 grados, de forma que tanto los conductores que circulen en nuestro mismo sentido como los que lo hagan en el contrario, tendrán oportunidad de advertir nuestra presencia a tiempo.