El precio del carburante reaviva el interés por el eléctrico de ocasión, cuyas ventas crecen un 40%

Hogares y empresas siguen afrontando el encarecimiento de la vida y también de los carburantes. Según datos del INE, el IPC se elevó un 4,9% en septiembre, seis décimas por encima de lo registrado en agosto y la tasa más alta desde febrero de 2023.

En este contexto de shock energético que arrastramos derivado del conflicto en Oriente Medio, la gasolina ha subido un 27,5% en septiembre, un aumento que prácticamente duplica el de agosto, que fue de un 16,9%; mientras que el diésel ha subido hasta el 34,3%.

Ante este escenario, coches.net, el marketplace especializado en coches más grande de España, junto con GANVAM, la Asociación Nacional de Vendedores y Reparadores de Vehículos, señalan una recuperación en el interés por el coche eléctrico. Tras tres meses a la baja, la demanda ha vuelto a aumentar en septiembre, registrando un crecimiento del 51,8% con respecto al año pasado.

Aumenta el interés por el VO eléctrico, pese a que su precio medio crece

El precio del combustible, incluso teniendo en cuenta la ayuda de 20 céntimos por litro en el gasóleo, que se prorrogará también para la gasolina a partir del 1 de noviembre, puede explicar este importante repunte en el interés de los conductores por el VO eléctrico. Y esto a pesar del incremento en su precio medio, que se sitúa en 30.737€, un 3,9% por encima del año anterior.

Ventas de VO eléctrico por tramos de edad hasta septiembre de 2026. | COCHES.NET

Unas cifras similares a las de principio de año, que se alejan del aumento que observamos en el segundo trimestre (en mayo y junio el precio medio superó los 31.600€) y que confirman una tendencia hacia la estabilidad.

En cuanto a la oferta, seguimos observando una evolución positiva, con un repunte interanual del 1,37%. En el desglose por antigüedad, los modelos de 1 a 3 años continúan siendo el tramo estrella, representando el 46,2% de todo el stock disponible, a pesar de que su oferta ha descendido un -8,26% con respecto a 2025.

Por contra, los seminuevos ostentan una subida interanual en su oferta de un 21,3%, mientras que la oferta en modelos de 4-5 años y 6-10 años también ha crecido, un 9,39% y un 6,85 respectivamente.

Precio medio de oferta VO eléctrico por CCAA hasta septiembre de 2026, | COCHES.NET

El precio medio del eléctrico de ocasión baja en siete comunidades

Al cierre de este tercer trimestre de 2026, en términos exclusivamente porcentuales, en siete comunidades autónomas se producen descensos con respecto al año pasado en el precio del vehículo eléctrico de segunda mano. En algunos casos son caídas bastante pronunciadas, como en La Rioja (-24,8%) que descienden a doble dígito y Castilla La Mancha (-9,8%).

Pero también son reseñables los descensos interanuales en Baleares (-6,9%), Valencia (-3,5%), Castilla y León (-2,8%) y Asturias (-2,7%). Como contrapunto, hasta en tres comunidades autónomas el precio medio ha subido a doble dígito, siendo Cantabria la región que ostenta la mayor subida interanual (+17,2%), aunque también destaca el crecimiento del precio medio en Madrid (+12,1%) y en Murcia (+10,2%)