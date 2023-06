El coupé que quiere cambiarlo todo: se llama Rafale, y es de Renault

Los SUV se han convertido en un pilar fundamental para la supervivencia de buena parte de los fabricantes de automóviles, cuya clientela no para de demandar vehículos con una dinámica de conducción lo más cercana posible a la de un turismo convencional pero con una estética más robusta, grande y llamativa. Es por ello que muchos fabricantes están apartándose de las berlinas y de los compactos para pasar directamente a desarrollar y fabricar SUV.

Renault, por ejemplo, ha decidido que el Mégane pase a ser una suerte de crossover que, además, sólo se comercializa con mecánicas eléctricas. El Austral ha sido una de sus apuestas más importantes en los últimos años, y el mítico Renault Espace, uno de los monovolúmenes más conocidos del mercado, ha evolucionado hacia el mercado SUV en su recién estrenada nueva generación. Ahora, la firma del rombo nos presenta al Rafale, un SUV coupé que comparte plataforma tanto con el Austral como con el Espace, pero que pretende ir un paso más allá.

Renault Rafale | Renault

Así es el Rafale, el nuevo buque insignia de Renault

El Renault Rafale ha sido presentado hace unas horas bajo la premisa de convertirse en el nuevo buque insignia de la firma francesa, que ha proyectado en este Rafale todo su saber hacer tanto en términos de imagen como en términos tecnológicos. El Renault Rafale muestra una estética ciertamente atractiva, con un frontal muy robusto en el que destacna las ópticas partidas y, a su vez, integradas perfectamente en la parrilla central.

La vista lateral deja entrever un perfil muy deportivo, que se diferencia claramente del resto de modelos SUV de segmento C y D de Renault, y que incluso se intenta distanciar del planteamiento del Renault Arkana, que si bien también puede considerarse un SUV coupé, se enfoca hacia un público que no quiere o puede destinar un presupuesto relativamente alto a su compra. El Renault Rafale termina en una parte trasera cortada de manera abrupta, con una luna posterior muy tendida, y unos grupos ópticos de pequeño tamaño y formas muy marcadas que cuentan, como no podía ser de otra manera, con tecnología LED.

Renault Rafale | Renault

En el interior la diferenciación respecto al Austral es susceptiblemente inferior, aunque se aprecian detalles propios para este modelo coupé, como un volante específico, detalles de tapicería en color azul o, incluso, una interfaz completamente rediseñada para la doble pantalla de la instrumentación e infoentretenimiento. Este último, por cierto, cuenta con un nuevo software basado en Android 12, por Android 10 de los Renault Austral y Espace.

A nivel mecánico el Rafale utiliza la misma plataforma CMF-CD de los modelos anteriormente mencionados, contando de base con la mecánica híbrida no enchufable E-Tech de 200 CV al que, en 2024, se le unirá una variante híbrida enchufable con 300 CV de potencia que se convertirá en la versión más potente del modelo francés, un modelo francés que, por otro lado, se va a fabricar en la planta palentina de Villamuriel de Cerrato.