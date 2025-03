Va a contracorriente de toda Europa gracias a ser el coche con mejor calidad-precio del mercado: más barato incluso que coches más básicos

En un mundo donde las ventas de coches están dominadas por los SUV, que copan más del 50% de las matriculaciones en Europa, el coche más vendido de todos no es un SUV, ni siquiera es un compacto. El coche más vendido de Europa es el Dacia Sandero, un polivalente, como se les denominaba hace años, un coche que pertenece a la misma categoría de, por ejemplo, el Renault Clio, el Seat Ibiza o el extinto Ford Fiesta.

Comprar un coche siempre ha sido uno de los gastos más elevados que afronta un hogar. Concretamente, el segundo gasto más elevado después de comprar una casa y eso lo hace, como cabe esperar, complicado de afrontar en según que casos. Por ello, no es de extrañar que, a pesar del enorme éxito que tienen los SUV, coches caros en su mayoría, el coche más vendido de Europa no sea un SUV, sino que sea el Dacia Sandero.

Desde que Renault se puso a los mandos de la compañía rumana, la evolución ha sido notable, pero también muy lógica y escalonada. Empezaron con precios de verdadero derribo para, con el tiempo, apostar por la relación calidad-precio que esgrimen todos sus coches como argumento de más peso. Con un simple vistazo en fácil comprobar la evolución del propio Sandero desde que llegó al mercado allá por 2008 hasta el momento actual; ahora es mucho más interesante, mucho “más coche”.

Dacia Sandero Stepway | Dacia

Más de 250.000 ejemplares en toda Europa

El ser “más coche” no asegura más ventas, de hecho, esa sensación de ser mejor producto, de ofrecer mejores características, no siempre suele ser valorado en su justa medida si el precio no entra por los ojos. Y en eso, Dacia es casi imbatible hoy día. El Dacia Sandero más barato, con acabado Essential, tiene un precio que parte de los 13.940 euros según página web –sin incluir los descuentos promocionales y precio a fecha de publicación de este texto–, no hay otro coche a ese precio en el mercado, al menos que sea igual de interesante que el modelo rumano. El más caro, el Sandero Journey Go, tiene un precio de 16.190 euros –el más caro sin contar las versiones Stepway–.

Según cifras publicadas por JATO Dynamics, en 2024 se vendieron 268.101 unidades del Dacia Sandero en toda Europa, mientras que el segundo coche más vendido, el Renault Clio, se quedó a 50.000 unidades del Sandero. El tercero en discordia es el incombustible Volkswagen Golf, que alcanzó las 215.715 matriculaciones. Se puede decir, por tanto, que el Dacia Sandero es líder indiscutible del mercado europeo, cuya cuota de mercado está dominada, en un 54%, por SUV.

El Dacia Sandero Stepway es la referencia en cuanto a precios bajos y la mejor muestra de ello, es que siempre se usa como comparativo cuando se habla de precios. Sin embargo, su precio se ha incrementado constantemente durante todos estos años, aunque no ha sido suficiente para frenar su éxito de ventas.

Dacia Sandero | Dacia

Dacia Sandero, también líder de ventas en España

Las ventas en España siempre han estado dominadas por coches económicos, coches de fácil adquisición y el Dacia Sandero ha vuelto a liderar las ventas en 2024. Es un éxito continuado desde 2013, según datos de ANFAC –Asociación Española de Fabricantes de Automoviles y Camiones–. En total, se han vendido 32.129 unidades del Sandero en España, mientras que el segundo más vendido ha sido el Toyota Corolla con 22.129 unidades.

El caso es, ¿qué tiene el Dacia Sandero para que todo el mundo lo compre? ¿Solo se vende por su bajo precio? Obviamente no, el Sandero ofrece algo más que precio económico. El modelo rumano es un coche versátil, muy fácil de conducir y además, tiene unos consumos bastante contenidos. No es el mejor fabricado del mercado, pero ha mejorado notablemente con respecto a ediciones anteriores y su equipamiento tiene todo lo que se podría pedir, o casi, pues faltan algunas cosas que sí tienen sus rivales.

Como cabría esperar, su conducción y su comportamiento en carretera no es igual de buena que en rivales más caros, pero resulta muy agradable de usar en todo momento, es suave y, en general, mucho más de lo que se puede esperar por el dinero que piden a cambio de una unidad.