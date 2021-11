Conducir con abrigo: cuándo es legal y cuál es la multa por hacerlo

La época más fría del año ya se ha instalado en buena parte de la geografía española, cuyos ciudadanos comienzan a convivir ya con temperaturas que rondan los 0 grados durante buena parte del día. Este hecho supone también sacar del armario, de una vez por todas, los abrigos y ropas más cálidas, prendas que muchas personas utilizan también están conduciendo sus vehículos, una tendencia que no es una muy buena idea.

Y es que hemos afirmado muchas veces que conducir con el abrigo puesto es una conducta sancionada por la DGT, aunque no es exactamente así. En ningún artículo de la ley de Tráfico se especifica que el conductor debe ponerse al volante sin el abrigo, pero sí se especifica que debe hacerlo de manera que ninguna prenda de vestir le reduzca su libertad de movimientos, algo que sí suelen provocar los abrigos más gordos.

La multa por conducir con abrigo

De esta manera, si un agente de tráfico detecta que estamos conduciendo portando prendas de vestir que supongan una merma en nuestra capacidad para movernos o para reaccionar, nos sancionará con hasta 200€ de multa, una sanción que, eso sí, no implica la pérdida de puntos del carnet de conducir. ¿Significa entonces que no tenemos posibilidad de conducir utilizando nuestros abrigos? No exactamente.

Y es que siempre y cuando el abrigo permita una total libertad de movimientos (es el caso, por ejemplo, de una chaqueta fina) no habrá ningún problema y podremos utilizarla siempre que queramos en nuestro coche. Recuerda también que la temperatura idónea para la conducción no debe exceder los 22 grados, ya que de lo contrario comenzaremos a sufrir en nuestro tiempo de reacción y niveles de somnolencia la accion de una temperatura demasiado elevada.

De cualquier manera, es recomendable poner a punto la calefacción de nuestro coche para que el uso del abrigo no sea necesario. Debes recordar que la calefacción de nuestros coches funciona gracias al motor térmico, de manera que debes revisar que el circuito de refrigeración se encuentra en buen estado y que el termostato hace su función, ya que de lo contrario el sistema de climatización puede no funcionar correctamente y no expulsar el aire caliente que tan bien nos sienta cuando nos sentamos en el asiento de nuestro coche en un frío día de invierno.