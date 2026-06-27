Conducción a cielo abierto para nostálgicos: te lucirás en este Fiat biplaza de 28.000 euros

Hay pocos lugares en los que hoy en día se puedan encontrar casi nuevos coches de los de verdad. De esos que no estaban electrificados, ni eran bifuel. Pero si hay un lugar ideal para eso, es Ewagen, que poco a poco ha ido convirtiéndose en una referencia para los fans del motor. Porque no encuentras allí automóviles de ocasión terrenales, sino coches celosamente cuidados, como nuevos, a pesar de haber salido de fábrica 20 años atrás o más.

El stock abunda de unidades del pasado reciente con precios que dan cuenta de su condición de coleccionables. Un Abarth del último año de la era de la gasolina no fue la excepción y, además, comparte un aspecto que se repite en lo que esta empresa busca: vehículos que, en su mayoría, solo han pasado por una sola cochera. Este Fiat Barchetta modelo 2005 cumple el requisito y su precio, si bien triplica el precio de un ejemplar usado convencional, se justifica por lo que representa.

Fiat Barchetta | Ewagen

Y lo que representa es un biplaza a cielo abierto que te garantizará no pasar desapercibido. Te lucirás al volante de este convertible con exterior Elixier Blue –capa de pintura no solo original, sino en estado de concurso–. No hará falta poner al tanto a los testigos sobre lo que esconde su historial: sus dos décadas bajo la posesión de su único dueño, un CEO de concesionario oficial de la marca.

Fiat Barchetta 1.8 16V 2005 en venta: interior y especificaciones de rareza

En el habitáculo espera una tapicería de tela negra, los correspondientes asientos deportivos para que no se extinga el espíritu de los pequeños deportivos convertibles de principios de siglo –nicho de nobles exponentes como el Mazda Miata y los Z3 y Z4 de BMW–, cuero en el volante y en el pomo de la palanca de cambios de la caja manual de cinco, consola central en color titania y aire acondicionado. Una configuración que se vuelve más interesante con un paquete que hace de este deportivo una rareza de época.

Fiat Barchetta | Ewagen

No solo es especial por tratarse de un ejemplar del último año de fabricación, no solo lo es por las mejoras en concepto de restyling recibidas por la ocasión. También lo es por los accesorios que en su tiempo traía.

Quien se convierta en su segundo propietario, los obtendrá: catálogos para conservar bajo siete llaves, un coche a escala, un portaequipajes a instalar sobre el maletero y un reloj de pulsera Fiat Barchetta con su respectivo estuche.

Fiat Barchetta | Ewagen

Dice Ewagen: "El mejor en existencia"

Tan solo 900 km acumulados, su motor de cuatro cilindros 1.8 de 16 válvulas y un valor de 27.990 –según figura en Ewagen– completan la ficha técnica de este Fiat con capota de lona que, según el concesionario, es "posiblemente el mejor en existencia"... Y es probable que estén en lo cierto.