Cupra estrena las versiones Beyond en los Formentor, León, León Sportstourer y Terramar

Cupra ha estrenado las nuevas versiones Beyond en los modelos Formentor, León 5 puertas, León Sportstourer y Terramar, que ya están disponibles y centradas en ofrecer "una experiencia de conducción superior, agrupando los paquetes tecnológicos más demandados", informa en un comunicado.

En cuanto a este último apartado, en los modelos Cupra León y Formentor, se incorporan los Faros Matrix LED, que permiten conducir con las luces largas permanentemente encendidas sin deslumbrar a otros usuarios de la vía.

CUPRA Formentor 4x4 | CUPRA

En el caso del Cupra Terramar, la dotación tecnológica se eleva con los Faros Matrix LED HD de alta definición, que proyectan información de seguridad sobre la calzada.

Las versiones Beyond suponen "una importante ventaja para el cliente" respecto a la adquisición del equipamiento por separado, que se sitúa entre el 50% y el 75% en función del modelo.