2025: el año en el que coches de combustión dejaron de ser el enemigo en Europa

En un mundo turbulento donde la Unión Europea se siente económicamente estancada y militarmente frágil, el 2025 ha sido el año que ha confirmado que el verde ya no es sexy en Bruselas.

El relato político se ha desplazado hacia la competitividad y la defensa, a lo que se suma un concienzudo esfuerzo de la Comisión Europea para simplificar normas y eliminar burocracia.

No se han desterrado las políticas verdes, pues los objetivos generales del Pacto Verde Europeo se mantienen, pero se ha diluido la ambición con multitud de prórrogas y flexibilidades que abarcan desde los fertilizantes hasta los coches.

Avanzaron también los grupos conservadores, euroescépticos y ultraderechistas, en detrimento de verdes, socialdemócratas y liberales.

Con ese contexto parlamentario, y con gobiernos más conservadores entre los Estados miembros, la democristiana alemana Ursula von der Leyen asumió la recuperación de la competitividad y la simplificación legislativa como el eje de su segundo mandato al frente de la Comisión Europea.

Todo ello ha contribuido al repliegue de las políticas verdes en la UE en 2025.

La caida del veto a los coches de combustión, un símbolo

La Comisión aprobó en su última reunión del año una propuesta que permite compensar hasta un 10 % de las emisiones totales de las flotas a partir de 2035 con reducciones en la cadena de valor.

Bruselas también ha relajado los objetivos climáticos para furgonetas y camiones, en una normativa que aún retocarán el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE.

