La marca italiana que casi desaparece vuelve con un SUV eléctrico de hasta 740 km para pelear contra Audi, Lexus y Mercedes

Lancia llegó a quedar reducida prácticamente a un solo modelo y a un único mercado, pero Stellantis quiere devolverla al escaparate europeo con una ambición mucho mayor. Tras el nuevo Ypsilon, el siguiente paso será el Lancia Gamma, un SUV de enfoque premium que se fabricará en Italia y que apunta directamente a un territorio dominado por Audi, Lexus y Mercedes.

La jugada es importante porque Lancia no está intentando regresar solo con nostalgia. El Gamma recupera un nombre histórico, pero lo hará con una receta completamente actual: plataforma multienergía, versiones híbridas y eléctricas, hasta 375 CV de potencia y una autonomía máxima prevista de hasta 740 kilómetros en su versión eléctrica más eficiente.

Un SUV premium para reconstruir Lancia

El nuevo Lancia Gamma será uno de los modelos clave en el renacimiento de la marca italiana. Stellantis confirmó que se producirá en la planta de Melfi, en Italia, a partir de 2026, sobre la plataforma STLA Medium, una arquitectura diseñada para admitir tanto versiones híbridas como eléctricas.

Por tamaño, el Gamma se moverá en una zona muy competida del mercado. Las informaciones publicadas apuntan a una carrocería de unos 4,67 metros de largo, 1,89 metros de ancho y 1,66 metros de alto. Es decir, entrará en el terreno de los SUV y crossover premium de tamaño medio, donde modelos como el Audi Q5 Sportback, el Lexus NX o el Mercedes GLC llevan años marcando el ritmo.

Ese es precisamente el reto. Lancia no solo necesita lanzar un coche nuevo. Necesita convencer al comprador de que vuelve a tener sentido mirar a una marca que durante años pareció vivir de su pasado.

Lancia Gamma | Lancia

Hasta 740 km de autonomía en la versión eléctrica

La gama del Lancia Gamma estará electrificada desde el principio. Según la información disponible, habrá una versión híbrida de acceso con 145 CV y etiqueta ECO, además de tres variantes eléctricas con 230 CV, 245 CV y 375 CV.

La versión eléctrica más eficiente será la que promete la cifra más llamativa: hasta 740 kilómetros de autonomía. Por encima quedará una variante de altas prestaciones con 375 CV, tracción total y una autonomía estimada de hasta 675 kilómetros. También se espera una opción eléctrica de acceso con unos 540 kilómetros de alcance.

Si estas cifras se confirman en las versiones definitivas, el Gamma no llegará solo como un SUV de diseño italiano. Llegará también con argumentos técnicos suficientes para competir con modelos premium consolidados y con algunos eléctricos de nueva generación.

Lancia Gamma | Lancia

El gran problema: no basta con ser bonito

Lancia tiene una historia enorme, pero en el mercado actual eso no garantiza nada. El comprador premium ya tiene alternativas muy fuertes: Audi, BMW, Mercedes, Lexus, Volvo, Tesla o incluso nuevas marcas chinas con productos eléctricos muy competitivos.

Por eso el Gamma necesita algo más que diseño y nombre. Tiene que ofrecer autonomía, tecnología, calidad interior, confort y una experiencia suficientemente diferenciada como para justificar que alguien vuelva a confiar en Lancia.

La marca italiana siempre ha tenido una relación especial con la elegancia, el diseño y una cierta forma de entender el lujo sin necesidad de ser estridente. Si Stellantis consigue trasladar eso a un SUV moderno, eléctrico y bien ejecutado, el Gamma puede convertirse en algo más que un simple modelo nuevo: puede ser la prueba de que Lancia todavía tiene sitio en Europa.

Lancia Gamma | Lancia

Un regreso con mucho que demostrar

El Lancia Gamma también será importante para la propia industria italiana. Su producción en Melfi no es casual, porque Stellantis necesita reforzar su actividad industrial en Italia y devolver protagonismo a algunas de sus marcas históricas.

Pero el desafío comercial será enorme. Lancia no compite hoy con la fuerza de imagen de Audi, Lexus o Mercedes. Tampoco tiene la presencia internacional que tuvo en otros tiempos. Por eso este SUV tendrá que hacer un trabajo doble: venderse como producto y, al mismo tiempo, reconstruir la credibilidad de toda una marca.

El Gamma no será solo el próximo Lancia. Será el coche que tendrá que demostrar si el regreso de la firma italiana va en serio. Y si un nombre que casi desaparece del mapa todavía puede volver a pelear en la parte alta del mercado europeo.