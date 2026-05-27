El coche más vendido de China cuesta 9.000 euros y podría fabricarse pronto en España

El Geely EX2 no es un eléctrico chino más. En su mercado local se conoce como Geely Xingyuan y se ha convertido en uno de los mayores éxitos recientes de la industria china. En 2025 fue uno de los coches más vendidos del país, con cifras que superaron las 465.000 unidades, y Geely llegó a situarlo como el turismo más vendido de China en sus datos anuales.

Ahora el modelo se prepara para recibir una actualización importante en China. La nueva versión del EX2 se presentará el 28 de mayo y mantendrá su enfoque de coche eléctrico pequeño, práctico y relativamente asequible, pero con una mejora clave: más autonomía. Según la información publicada, la versión más capaz alcanzará hasta 460 kilómetros CLTC, una cifra que en ciclo europeo WLTP debería ser sensiblemente inferior, pero que mejora su posicionamiento frente a otros eléctricos urbanos.

La noticia tendría interés por sí sola, pero en España tiene una lectura mucho mayor. Geely ha sido vinculada en las últimas semanas con la posible adquisición de parte de las instalaciones de Ford en Almussafes, Valencia, concretamente una línea de ensamblaje que permitiría al gigante chino producir vehículos en Europa. Y uno de los nombres que más suena para esa operación es precisamente el EX2.

Geely EX2 | Geely

Un eléctrico pequeño, barato y con cifras enormes en China

El Geely EX2 mide 4,13 metros de largo, 1,80 metros de ancho y 1,57 metros de alto, con una batalla de 2,65 metros. Por tamaño, se mueve en una zona muy familiar para Europa: la de los utilitarios grandes y compactos pequeños, cerca de modelos como un Renault 5 eléctrico, un Citroën ë-C3 o un BYD Dolphin Surf.

En China, una de sus grandes armas ha sido el precio. La gama actual parte de unos 68.800 yuanes, alrededor de 8.700 a 9.000 euros al cambio, aunque esa cifra no puede trasladarse directamente a Europa por impuestos, homologación, transporte, equipamiento y márgenes comerciales.

La actualización prevista incorporará dos baterías LFP: una de 35 kWh, con hasta 360 km CLTC, y otra de 47 kWh, con hasta 460 km CLTC. Los motores se mantendrían en dos niveles, con 58 kW para las versiones de acceso y 85 kW para las de mayor autonomía, siempre con tracción trasera.

Geely EX2 | Geely

Por qué Almussafes cambia toda la historia

La posible relación entre Geely y Almussafes es lo que convierte al EX2 en una noticia mucho más grande para España. Reuters recogió que Geely habría adquirido parte de las instalaciones de Ford en Valencia según medios especializados españoles, aunque Ford calificó esas informaciones como especulativas y evitó confirmarlas oficialmente. :contentReference[oaicite:1]{index=1}

El interés industrial es evidente. Fabricar en Europa permitiría a Geely esquivar parte de los problemas asociados a importar eléctricos desde China, especialmente en un contexto de aranceles, tensiones comerciales y necesidad de producción local. Para Ford, por otro lado, una operación de este tipo podría ayudar a dar uso a instalaciones infrautilizadas en Almussafes, una planta que ha perdido volumen en los últimos años.

Si el EX2 acabara fabricándose allí, España no solo produciría otro coche eléctrico. Podría producir uno de los modelos eléctricos más exitosos del mundo por volumen, un coche concebido para vender mucho, con precio contenido y pensado para competir en la parte más sensible del mercado europeo.

Geely EX2 | Geely

El verdadero golpe sería traer a Europa un eléctrico popular

El mercado europeo necesita eléctricos pequeños y asequibles, pero todavía tiene pocos modelos capaces de combinar precio contenido, autonomía razonable y producción a gran escala. Ahí es donde el EX2 puede resultar incómodo para los fabricantes tradicionales.

No hablamos de un eléctrico aspiracional ni de un SUV caro. Hablamos de un coche pequeño, sencillo en planteamiento, con baterías LFP, autonomía suficiente para uso diario y un éxito comercial ya demostrado en el mercado más competitivo del mundo.

La gran incógnita será su precio europeo. El EX2 no llegará, si llega, por los menos de 9.000 euros que cuesta en China. Pero si Geely consigue fabricarlo en España y colocarlo en una franja realmente competitiva, Almussafes podría pasar de símbolo de la crisis industrial de Ford en Europa a pieza clave de la nueva ofensiva china.

Geely EX2 | Geely

De coche chino barato a posible coche español

La actualización del Geely EX2 mejora autonomía, imagen y posicionamiento, pero su importancia va mucho más allá de una batería más grande. El coche que arrasó en China podría convertirse en la puerta de entrada de Geely a la producción europea a gran escala.

Y eso cambia la conversación. Ya no se trata solo de que China fabrique eléctricos baratos y los exporte a Europa. Se trata de que esos coches puedan empezar a fabricarse aquí, en plantas europeas con problemas de carga de trabajo, para competir directamente contra los utilitarios eléctricos de marcas históricas.

Si el Geely EX2 acaba saliendo de Almussafes, no será solo otro eléctrico chino en Europa. Será una señal mucho más potente: el coche más vendido de China fabricado en España para disputar el mercado que durante décadas dominaron los fabricantes europeos.