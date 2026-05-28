Este domingo en CC: 75 años de competición de Porsche, conducimos el Peugeot 408, probamos el Geely E5 y nos subimos al Porsche Cayenne Coupé Electric

Este domingo, 31 de mayo, en Centímetros Cúbicos (Antena 3 - 09:45h) Porsche será protagonista por partida doble.

Hablaremos de un coche con 1.156 caballos y 661 kilómetros de autonomía: el nuevo Cayenne Coupé Electric. Un portentoso SUV puramente eléctrico, el cual hemos probado en Múnich.

No dejaremos la marca Stuttgart, porque se conmemoran 75 años de éxitos en competición, algo que se ha convertido en una seña de identidad y que impregna a todos los coches que llevan el sello Porsche.

Con ese motivo, haremos un recorrido por la historia en las carreras de la firma alemana de deportivos.

De Alemania a Francia, conoceremos un modelo reconocible por su carrocería fastback, muy diferente a cualquier silueta que haya en el mercado a día de hoy, junto a su frontal puro Peugeot.

Y es que, el 408 se ha renovado para ser aún más atractivo visualmente, y lo analizaremos desde Marsella.

De Europa a Asia, pondremos a prueba por primera vez este primer 100% eléctrico de Geely, el E5. Un SUV de tamaño medio con el que la marca quiere iniciar su andadura en este segmento tan de moda y competitivo a la vez.

No faltarán a la cita la sección de actualidad, con lo mejor de la semana en formato breve y la competición.

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