Este aparato de Aliexpress puede arrancar tu coche, inflar sus ruedas y hasta cargar varios dispositivos

Este dispositivo de Buture es un 4 en 1 que está siendo un superventas en sitios de compra como Aliexpress, gracias a que puede ser un arrancador, un compresor, una linterna y un cargador, todo ello disponiendo de una pantalla digital.

Gracias a su capacidad de arranque de hasta 2.500A, podrás revivir la batería de tu coche sin necesidad de que otro venga a socorrerte.

Su compresor de aire de 150 PSI, te permite hinchar no solo las ruedas de tu coche, si no también las de una bicicleta o una moto, por lo que podrás olvidarte de tener que ir hasta una gasolinera.

Buture 4 en 1 | Aliexpress

Si alguna avería te pilla en mitad de la noche o en un sitio con poca luz, también puedes hacer uso de su linterna para arrojar un poco de luz en la escena.

La guinda del pastel es su batería de 20.000 mAh, que permite cargar varios dispositivos de forma sobrada. Y no pienses que es un armatoste, porque cabe perfectamente en el maletero y ni te enteras de que está.

Pero lo mejor de este aparato es su precio, tienes cuatro funciones de gran utilidad por unos 60 euros en sitios web como Aliexpress. De ti depende decidir si quieres tenerlo en tu coche para cualquier tipo de imprevisto que se pueda presentar.