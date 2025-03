Es el coche preferido de los españoles: un SUV chino que cuesta menos de 15.000 € y no está electrificado

Una de las lecturas más importantes que dejó el mercado de la automoción en nuestro país durante febrero fue el liderato del MG ZS imponiéndose sobre el Dacia Sandero, ocupando el trono del mes pasado ante el que ha sido el coche más vendido durante los dos últimos años.

Dicho esto, en Centímetros Cúbicos hemos decidido poner la lupa y analizar lo que ofrece este modelo al conductor, por qué ha seducido a tantos conductores españoles y, lo más importante, hacerte saber si puede ser tu compañero de viaje algún día o no en función de tus circunstancias.

MG ZS | MG

Compensado por fuera

El MG ZS se engloba dentro del competido segmento de los SUV compactos. A pesar de que la marca pertenece a un grupo chino -SAIC Motor-, lo cierto es que su diseño se enfoca claramente en los consumidores europeos. No hay que olvidar que hace no demasiado era totalmente británica. Al margen de ello, exhibe una calandra grande que, en el caso de la versión eléctrica, se muestra carenada con la toma de carga a la derecha del logo, que en ese caso ocupa el centro. No obstante, su liderazgo en el mes pasado se cimenta principalmente en la comercialización de las unidades de gasolina y la reciente híbrida que lanzó al mercado.

En cuanto a sus líneas, son suaves y fluidas, con una cintura que tiende a ascender y una superficie acristalada con forma de cuña que termina en una zaga con trazos más simples, aunque bien terminadas. Los faros traseros tienen tecnología LED para algunas funciones, lo mismo ocurre con los delanteros. En el caso del híbrido, se muestra más atrevido y con rasgos más marcados. Dicho todo esto, sus dimensiones son: 4,31 (4,43 el híbrido) metros de largo, 1,81 metros de ancho y 1,65 metros de alto. A lo que hay que añadir una distancia de ejes cifrada en 2,58 metros, suficiente para acoger a cinco pasajeros en su habitáculo.

MG ZS | MG

Práctico por dentro

A pesar de no tener las calidades de otras marcas más exclusivas, el MG ZS ofrece un mejor nivel en este sentido desde la última actualización a la que se sometió. En el equipamiento de serie ofrece elementos como un sistema de infoentretenimiento con pantalla HD de 12,3 pulgadas y un cockpit digital de ocho, compatibilidad con Apple CarPlay y Android Auto, cuadro de instrumentos digital, climatizador automático, techo solar, sensores de aparcamiento traseros, cámara trasera, faros automáticos, sensor de lluvia y acceso sin llave, entre otros.

En el tope de gama conocido como Luxury ya podemos apreciar otros componentes como los cristales de privacidad en las puertas traseras, cámara de visión 360º, llantas de aleación de 18 pulgadas, tapicería de imitación de cuero y ajuste del asiento del conductor de seis posiciones con soporte lumbar. No hay que pasar por alto la gran capacidad de almacenamiento de su maletero, con 448 litros que son muy loables y útiles a la hora de hacer viajes en familia.

En el caso de la híbrida, las calidades se ven muy mejoradas tanto en los ajustes como en los materiales, algo parecido se puede decir con la tecnología gracias a la configuración de dos pantallas para la instrumentación digital y el sistema de infoentretenimiento con hasta 12,3 pulgadas.

MG ZS | MG

Variedad de motores

Antes de acabar, hay que decir que la oferta de motores del MG ZS es variada ya que dispone de versiones de gasolina, híbrida y eléctrica. La primera de ellas cuenta, por un lado, con un motor tetracilíndrico de 1.5 litros de 106 CV de potencia y par motor máximo de 141 Nm asociado a una caja de cambios manual. Por otro, con un tricilíndrico turboalimentado de 1 litro que aporta 111 CV de potencia y 160 Nm de par motor máximo. No obstante, sí que permite optar tanto por una transmisión automática como manual.

La híbrida, conocida como Hybrid+ y que irrumpió hace poco en el mercado, combina un motor de cuatro cilindros y 1.5 litros de desplazamiento, de ciclo Atkinson, con otro eléctrico. En conjunto, le aportan de 197 CV de potencia y se asocia a una transmisión automática de tres marchas. Por su parte, el MG ZS EV dispone de dos opciones de baterías que le pueden llevar a homologar 320 (50,3 kWh) ó 440 (70 kWh) kilómetros de autonomía junto a su propulsor delantero de 143 CV de potencia y 353 Nm de par motor máximo.

Dicho todo esto, la unidad de acceso de gasolina se sitúa en unos 14.390 € que son una ganga para muchos, mientras que la híbrida Hybrid+ asciende hasta los 20.490 €.