Citroën se convierte en Sytroën en su nueva campaña

Desde hace más de 100 años, Citroën sigue su propio camino. La marca siempre ha buscado hacer que el automóvil sea más sencillo, accesible y cercano a la gente. Hoy, continúa con este enfoque asociándose con Omar Sy. En lugar de confiarle un papel clásico de embajador, Citroën le propone convertirse en su «asesor especial». Una forma de construir una colaboración basada en el intercambio y la puesta en común de ideas.

Apreciado por su talento, sus ideas, su optimismo y su cercanía con el público, Omar Sy aportará su visión y su experiencia a la marca. Para destacar este encuentro, Citroën ha decidido jugar con su propio nombre. Durante esta campaña, Citroën se convierte así en «Sytroën».

Dirigida por Hugo Gélin y producida por Soldats (París), esta campaña mundial se desplegará en todos los modelos de la marca. El primer vídeo se emitió el pasado martes en Francia con motivo del partido Francia-Senegal.