¿Y si China y el coche eléctrico son los superhéroes que salvan la industria del automóvil en España?

Que si Seat está herida de muerte, que si Nissan cierra su planta en Barcelona, despidos en las fábricas… Las pésimas noticias sobre la salud de la industria del automóvil en España se han ido sucediendo durante los últimos años sin aparente remedio. Parecía que el país perdía uno de sus sectores que más valor añadido generaba. Sin embargo, dos conceptos con mala fama se han puesto la capa de superhéroe para salvarlo. Los temidos fabricantes chinos y el aún denostado coche eléctrico podrían dar una segunda vida a la industria de la automoción española.

La primera noticia que conocimos en este sentido fue la colaboración entre la marca nacional Ebro y la china Chery para ensamblar vehículos en la clausurada fábrica de Nissan en la Zona Franca de Barcelona. Gracias a este movimiento, no solo se recuperaron miles de puestos de trabajo en la provincia, sino que la histórica Ebro pudo refundarse y lanzar sus propios modelos al mercado usando los esquemas de Chery.

Presentación de la batería Shenxing Pro de CATL en el Salón de Múnich | EP

Baterías aragonesas

A finales de noviembre, Stellantis y el fabricante chino de baterías CATL emprendieron la construcción de una fábrica de baterías en Figueruelas (Zaragoza). Esta planta generará puestos de trabajos de alta cualificación, desde químicos a ingenieros, y se espera que comience su producción a finales de 2026.

Es muy probable que no sea la única novedad próximamente, pues numerosas marcas chinas tienen a España entre ceja y ceja como candidata para acoger sus fábricas en Europa. La elección de nuestro país se debe a dos principales motivos. Por un lado, los costes energéticos son asequibles y, por otro, los salarios también son reducidos respecto al resto de países del continente. Esta ecuación tiene un claro resultado, menores costes de producción que se traducen en precios de venta más competitivos.

Parece que el fabricante chino BYD finalmente ha descartado a España para abrir una nueva planta en Europa tras la que tiene en China. No obstante, los modelos de Leapmotor sí se fabricarán en España a partir de marzo de 2026, en concreto en la planta de Stellantis en Zaragoza, que ha sufrido una reforma para poder acoger los nuevos trabajos y empleados.

El nuevo EBRO 400, el SUV de la marca española | Centímetros Cúbicos

Revitalizar un parque industrial

Saic Motors, grupo chino del que forma parte MG, estudia seriamente la posibilidad de abrir una fábrica en la Plisan (megaparque industrial) de Vigo, dando bastante vida a una área que costó 250 millones de euros construir a principios de siglo y que está más bien vacío. Es un claro ejemplo de cómo las marcas chinas pueden hacer crecer de nuevo una industria del automóvil española que estaba cayendo en picado.

Ha renacido Ebro, se construirán baterías en Zaragoza, se abrirán nuevas plantas, y se generarán decenas de miles de empleos de alta cualificación. Por mucho que se demonice las marcas chinas y a los coches eléctricos, vienen a salvar uno de los sectores que más beneficios aportan a la economía del país.