Carga doble: ¿podría ser la solución para cargar rápidamente un coche eléctrico?

La autonomía y los tiempos de carga siguen siendo grandes retos para los fabricantes de baterías. Y en los últimos años nos han convencido de que la carga rápida es la solución para que los viajes por carretera con un EV sean viables y cómodos.

De hecho, este sistema ya se aplica en competición y sus conclusiones son las que en unos años llegarán a las carreteras. La Fórmula E implementará la carga rápida —bautizada como Pit Boost— a partir de su próxima cita en Arabia Saudí y consistirá en una recarga de 600 kilovatios en unos 30 segundos, lo que permitirá a los monoplazas recuperar alrededor de un 10% de energía.

A priori, parece una técnica que podría equiparar la recarga de la batería de un eléctrico a un repostaje en la gasolinera. Sin embargo, la marca china BYD ha introducido un nuevo concepto en el sector a través de su superdeportivo Yangwang U9: la carga doble.

Cargador eléctrico | Europa Press

¿Qué es la carga doble y como funciona?

La carga doble no es más que un sistema que habilita la conexión de dos cargadores a un vehículo eléctrico de manera simultánea. Su arquitectura eléctrica divide la batería en módulos independientes que son capaces de recibir energía por separado y, en consecuencia, de acelerar los tiempos de recarga.

Evidentemente, el sistema duplica la potencia que la batería puede absorber, así que sería posible tener nuestro EV cargado en mucho menos tiempo. Además, los viajes largos por carretera serían mucho más cómodos y esto aliviaría los puntos de carga, a medida sobre todo que los eléctricos ganen más terreno a los motores de combustión.

Cargadores eléctricos en gasolineras Repsol | IBIL

Planes para el futuro

Si bien esta puede ser una solución útil, lo cierto es que no está avanzada como otros sistemas, como la carga rápida. De momento, hay pocos fabricantes que la hayan introducido. BYD es un buen ejemplo con el Yangwang U9, pero no podemos olvidar que se trata de un superdeportivo de 215.000€ y que lógicamente no es accesible para todos los bolsillos.

General Motors, por ejemplo, ha patentado otro sistema de carga doble diferente al de BYD. El de la marca china permite conectar dos mangueras al coche; en cambio, el grupo estadounidense propone un sistema de doble puerto para conectar más de un eléctrico a la misma estación de carga.

Solo uno estaría conectado al sistema de carga rápida y es ese el que suministra energía al resto. GM pretende que no sea necesario instalar tantos puntos de recarga rápida, pero que al mismo tiempo la red sea efectiva para abastecer a todos los EV.

Sin embargo, la carga doble que sugiere BYD, de momento disponible en su superdeportivo, parece que va a tardar en dar el salto al mercado europeo.

Ventajas (y desventajas) de la carga doble

A priori, podemos pensar en algunas ventajas de la carga doble. La más evidente es la reducción de los tiempos de carga, porque podríamos cargar un eléctrico en la mitad de tiempo. Sin embargo, de momento es una tecnología que no parece compatible con las infraestructuras actuales, porque implicaría utilizar dos estaciones de carga por vehículo.

También es evidente que fabricar baterías modulares y sistemas eléctricos avanzados va a encarecer el precio de los eléctricos. Y la carga doble al final requiere una regulación específica y acuerdos entre fabricantes para que sea efectiva.