Cambio con las etiquetas medioambientales de la DGT: estos son los coches que ahora pueden entrar a Madrid

En Madrid ya están implementadas las ZBE (Zonas de Bajas Emisiones). En estas zonas no se permite que circulen coches sin etiqueta ambiental. Sin embargo, el ayuntamiento de Madrid ha anunciado una modificación temporal en las restricciones de las ZBE.

¿Qué son las ZBE?

Antes de nada, es importante explicar qué son las Zonas de Bajas Emisiones. Las ZBE son áreas delimitadas por las administraciones públicas que restringen el acceso, circulación y estacionamiento de vehículos. Estas zonas permiten reducir la contaminación por gases con efecto invernadero y así mejorar la calidad del aire.

Los coches que pueden acceder a estas zonas son los que cuentas con las etiquetas medioambientales: CERO, ECO, C y B. Eso sí, las etiquetas C y B pueden acceder a estas zonas siempre y cuando no aparque en la calle, si no en un aparcamiento público.

Etiqueta DGT | Ayuntamiento de Madrid

Una prórroga para los coches sin etiqueta ambiental

Ya hemos explicado qué coches pueden acceder a las ZBE. Y ahora vamos con los que no.

Los coches de gasolina anteriores a enero de 2000 y los diésel anteriores al 2006 que no cumplen con ningún tipo de normativa de contaminación, no tienen etiqueta ambiental. Estos coches se denominan "A" y tienen el acceso restringido a las ZBE.

Pero desde el ayuntamiento de Madrid se ha anunciado una prórroga para aquellos coches sin etiqueta ambiental y empadronados en la capital. Esta prórroga permite que estos coches circulen durante todo el 2025por las ZBE.

Etiqueta medioambiental C | MOTOR.ATRESMEDIA.COM

Esta modificación tiene como objetivo ofrecer un año de adaptación antes de la implementación definitiva que prohíbe la circulación de los coches A en todo el término municipal de Madrid. Esta restricción sí que se aplicará a aquellos coches sin etiqueta ambiental que no estén empadronados en la ciudad.

Aún no habrá multas por circular por ZBE

Para los coches empadronados que infrinjan la normativa de las ZBE no habrá multas todavía. En este año de prórroga, si infringen la normativa, recibirán un aviso informativo en sus casas en lugar de sanciones económicas.

Estas sanciones, que sí que está vigentes para los coches A no empadronados en la capital, se consideran infracciones graves y la multa es de 200 euros, que puede reducirse a 100 euros por pronto pago.

Etiqueta DGT | Ayuntamiento de Madrid

En 2026 cambia la normativa

El 1 de enero de 2026, el año de prórroga acaba y los coches sin etiqueta ambiental, aunque estén empadronados en Madrid, no podrán circular por las ZBE. en principio.

Aunque siempre hay excepciones. Si podrán acceder a estas zonas vehículos que transporten personas con movilidad reducida, vehículos históricos,autónomos mayores de 59 años con vehículos A de más de 3,5 toneladas, personas que tengan que desplazarse por tratamientos médicos y propietarios que han comprado un coche de bajas emisiones pero que por retrasos en la fabricación, todavía no han podido obtenerlo.