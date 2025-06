Bruselas quiere prohibir la restauración de motos clásicas

La Unión Europea y el futuro de las motos al final de su vida útil: ¿un cambio necesario o una amenaza a la cultura motera?

La Comisión Europea está preparando una actualización de la directiva sobre vehículos al final de su vida útil (VFU), y por primera vez, las motocicletas, ciclomotores y vehículos de tres ruedas entran en el punto de mira. Con el argumento de reforzar la economía circular y los objetivos de reciclaje, la UE busca aplicar las mismas reglas que ya rigen para coches y camiones a los vehículos de la categoría L. Sin embargo, esta medida ha despertado una fuerte preocupación entre los motoristas europeos.

¿Sostenibilidad o burocracia sin sentido?

La FEMA (Federación de Asociaciones de Motociclistas Europeos) advierte que, aunque la iniciativa suene sostenible en teoría, en la práctica podría suponer un golpe severo a la cultura del recambio, la restauración y la conservación de motocicletas con valor histórico, afectando especialmente a talleres independientes, coleccionistas y aficionados.

Las nuevas reglas contemplan ¿Te pueden multar por no llevar rueda de repuesto en el coche? Lo que dice la norma sobre qué se considera o no un vehículo utilizable, la eliminación obligatoria de ciertos componentes como las baterías, y la necesidad de llevar las motos a instalaciones autorizadas para su destrucción si no cumplen determinados requisitos, como tener papeles o la ITV en regla.

Esto podría dar lugar a situaciones tan absurdas como que una moto completamente restaurada, con piezas nuevas pero sin documentación vigente, sea clasificada como chatarra y enviada al desguace, sin posibilidad de rescate ni uso como fuente de repuestos.

FEMA recuerda, además, que el reciclaje ya es una práctica habitual entre los motoristas, especialmente en países nórdicos donde se reutiliza más del 60% de las piezas de moto, frente a un 15% en el caso de los automóviles. Por tanto, no existe un beneficio ambiental claro que justifique imponer esta normativa de forma uniforme.

Motos aparcadas en la calle | PXFUEL

Una normativa que amenaza la cultura motera

Una de las mayores preocupaciones es que esta legislación permitiría que sea la Unión Europea quien decida por el propietario cuándo una moto ha llegado al final de su vida útil, sin tener en cuenta su estado real o el proyecto de restauración en marcha. Si esta moto no cumple con ciertos criterios administrativos, podría ser destruida legalmente incluso contra la voluntad de su dueño.

Ante esta amenaza, FEMA ha lanzado una alerta a todas sus organizaciones miembro y ha pedido que se contacten a los eurodiputados, mientras la propuesta aún está en fase de discusión. La federación exige que:

Las motocicletas queden excluidas de esta normativa o que los Estados miembros puedan establecer sus propias reglas.

o que los Estados miembros puedan establecer sus propias reglas. Cualquier moto con más de 30 años tenga derecho a ser restaurada , sea o no un modelo histórico.

, sea o no un modelo histórico. No se impongan trabas a la compraventa de repuestos usados .

. El propietario decida cuándo su moto ha alcanzado su vida útil .

. Se pueda vender o exportar cualquier moto , incluso si está en proceso de restauración.

, incluso si está en proceso de restauración. Una moto sin papeles o ITV no sea clasificada automáticamente como residuo.

En países como Suecia, por ejemplo, el reciclaje de motos ya funciona de forma eficiente: el 100% de las unidades se gestionan de manera legal y responsable. Por eso, organizaciones como la Asociación de Motociclistas Suecos (SMC) también han mostrado su rechazo a esta propuesta, que consideran innecesaria y perjudicial.

El reloj corre, pero aún se está a tiempo de influir. FEMA anima a todos los apasionados de las dos ruedas a informarse y movilizarse para que su voz sea escuchada en Bruselas.