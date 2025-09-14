Presentado el nuevo BMW el iX3, el primer modelo 'Neue Klasse' con autonomía de hasta 805 km

La automovilística alemana ha puesto en circulación su nuevo modelo iX3, el primer modelo de la nueva generación 'Neue Klasse' de la firma y que tendrá su presentación oficial en el en el salón IAA Mobility de Múnich desde el próximo 9 de septiembre.

Tras su puesta de largo en Múnich, el lanzamiento al mercado del nuevo BMW iX3 comenzará en Europa en la primavera de 2026 y en Estados Unidos unos meses después, aproximadamente para el verano. También en el próximo verano, se entregará en China la variante exclusiva de este vehículo. Su precio no ha sido desvelado por la compañía, pero partirá desde los 60.000 euros en Europa.

El SAV (Vehículo de Actividad Deportiva, su línea registrada para denominar la gama X de la marca)de BMW tendrá un rendimiento de 345 kW (469 CV) de potencia bajo su motor completamente eléctrico. Ello le permitirá una velocidad máxima de hasta los 210 km/h y una aceleración de 0 a 100km/h en solo 4,9 segundos.

"Lo que comenzó como una visión audaz se ha hecho realidad: el BMW iX3 es el primer modelo del 'Neue Klasse' que entra en producción en serie. No solo estamos trayendo a la carretera la próxima generación de uno de nuestros vehículos totalmente eléctricos

Nueva plataforma de 800V

Sin embargo, lo interesante de este modelo fabricado en la planta de Debrecen (Hungría) del grupo BMW está en interior. Su plataforma eléctrica de 800 V destaca por haber reducido en un 40% las pérdidas de energía, el peso en un 10% y el coste en un 20%.

La plataforma cuenta con cuatro procesadores de alta capacidad que se destinan a diferentes usos: recarga y gestión del sistema de propulsión eléctrico, gestión de la dinámica de conducción, gestión del sistema de información y entretenimiento y gestión de la asistencia a la conducción y la conducción autónoma. Ésta se aplicará en los próximos años hasta en un total de 40 modelos de la marca.

Integrada en la estructura del vehículo, la batería de 108,7 kWh útiles cuenta con una velocidad de carga máxima de 400 kW, la cual podrá añadir unos 370 kilómetros de autonomía en diez minutos.

El iX3 será capaz de recorrer hasta 805 km con una sola carga según el ciclo WLTP, colocándose entre los eléctricos con mayor autonomía del mercado. Se espera que su autonomía en entornos de carretera podría ser en torno a los 678 kilómetros (ambos datos a falta de homologación definitiva).

El primer BMW X de la nueva generación se centra en el espacio interior y un estilo de vida vanguardista. Con 4.78 metros de largo, 1,89 metros de ancho y 1,63 metros de alto. Las llantas sonde 20 pulgadas de serie y existe como opción ampliarlas a 21 o 22 pulgadas. También estará disponible desde su lanzamiento con un acabado de pintura sólido y cinco metalizados.

Diseño redefinido

Desde el lanzamiento estarán disponibles los paquetes BMW M y BMW M Pro que aportan cambios estéticos en el exterior (más negro brillante y llantas diferentes) y en el interior, con volante y asientos deportivos específicos además de tapicerías más oscuras.

Su diseño interior ha sido actualizado completamente priorizando la elegancia minimalista, el carácter deportivo y la comodidad al volante, desvela BMW. En su interior, el salpicadero se funde en una pantalla de información a la conducción y en la parte central se encuentra la pantalla de infoentretenimiento creando un espacio depurado en el interior del vehículo. Asimismo, su volante achatado con botones permiten una sensación más deportiva.

El nuevo BMW iX3 está disponible opcionalmente con el paquete M Sport o el paquete M Sport Pro desde su lanzamiento. Su dinamismo se ve realzado por los detalles en Negro de alto brillo en el exterior, así como por los asientos M Sport y el volante M en el interior.

El nuevo asistente personal inteligente de BMW se ha mejorado significativamente e incluye dos nuevas voces, una nueva apariencia para la visión panorámica de BMW y asistencia adicional al conductor mediante sugerencias proactivas y rutinas personalizables.

En su exterior, cambia radicalmente con respecto a las últimas líneas de BMW con una parrilla central en dos partes en el morro y una línea de refrigeración debajo de la matrícula. Asimismo, sus faros se estilizan tanto delante como detrás.

Por último, la capacidad del maletero del nuevo BMW iX3 puede aumentarse de 520 litros a un máximo de 1750 litros abatiendo los respaldos de los asientos traseros según sea necesario. Asimismo, el compartimento de almacenamiento adicional bajo el capó ofrece una capacidad adicional de 58 litros