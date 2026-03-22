Así es el Jaecoo 8, un SUV del segmento D hasta arriba de equipamiento

Su presencia es contundente, con una parrilla vertical con sistema de iluminación full LED. De perfil se estiliza mostrando su línea aerodinámica, con detalles como las manillas que se ocultan, o esta proyección en el suelo. Con sofisticadas llantas de 20 pulgadas y, detrás, una estética tecnológica, con pilotos unidos por la tecnología full LED.

Dentro la atmósfera es de alta calidad. Se respira lujo pero también tecnología, el salpicadero tiene dos pantallas de 12,3 pulgadas para el panel de instrumentos y el sistema de infoentretenimiento con conectividad inalámbrica para smartphones. Y con un asistente por voz para pedirle lo que quieras.

Jaecoo 8 | CC

En la pantalla puedes seleccionar cualquiera de los 6 modos de conducción, de este tracción total, que incluye modos nieve y OFF Road. Desde un interior luminoso y un maletero de gran capacidad, con 738 litros y 5 asientos; y 200 litros en la configuración de siete plazas.

El nuevo Jaecoo 8 llega con la tecnología Super Hybrid System, un motor electrificado de grandes cualidades. Con 428 caballos y una autonomía total de más de 1.000 kilómetros.

Jaecoo 8 | CC

Eso es gracias a la asociación de un motor gasolina turbo, 3 motores eléctricos y un consumo de 2,1 l/100 km según el ciclo WLTP. Siempre y cuando haya carga en la batería de 34 kWh, con la que puede recorrer 134 km en modo eléctrico.

Una batería, ubicada en una posición protegida

y resguardada frente a golpes , con una capacidad de vadeo de 600 mm. Además, una cámara de 540° ofrece visión total para evitar obstáculos y posibles daños.

Jaecoo 8 | CC

Una tecnología que se asienta en una plataforma modular de última generación. Que además ofrece, de serie, un sistema de suspensión electromagnética (Footage suspensión) que promete gran confort en marcha. Para comprobarlo todavía tendremos que esperar un poco, hasta finales de marzo, y ver qué se siente al volante del nuevo buque insignia de Jaecoo.