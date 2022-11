La gama del Hyundai i10 se acaba de actualizar con cambios en los niveles de acabado que permiten mejorar la relación valor-precio, especialmente una vez se aplican los descuentos vigentes. Desde hace varios años el urbanita surcoreano es uno de los más demandados en España.

La oferta de motores arranca con el 1.0 MPI de 66 CV y tres cilindros que puede pedirse con cambio manual o bien con uno automático. Por encima está el interesante 1.2i 16v con cuatro cilindros de la familia Kappa que desarrolla 85 CV y con el que se pueden realizar viajes sin problemas. También puede comprarse con cambio manual o automático.

Hyundai i10 MY2019 | motor.atresmedia.com

El motor más pequeño se comercializa asociado a los niveles Go y Tecno mientras que el más potente se combina con los Go Plus y Style. En todos se incluyen el ordenador de viaje, aire acondicionado, elevalunas eléctricos delanteros, cierre con mando, sistema de sonido, puerto USB, volante forrado en piel, asiento posterior partido, etc.

Las versiones más completas cuentan con alerta de cambio de carril, aviso pre-colisión, frenada automática en ciudad, climatizador automático, acceso y arranque sin llave, navegador integrado, sensores de parking, techo solar deslizante, etc. Los precios parten de los 12.465 € sin incluir los descuentos.