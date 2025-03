Así es el Audi Q4 40 e-tron, el eléctrico más barato de Audi

Si lo que buscas es un SUV eléctrico premium de tamaño compacto, 39.356 euros te separan de un Audi Q4 40 e-tron, la versión más accesible al mundo eléctrico de la firma alemana. A cambio, hay que aceptar la menor autonomía de la gama y las prestaciones más contenidas entre todas las versiones del Q4.

Los SUV eléctricos son los coches que parece soportar todo el peso de las ventas entre los coches eléctricos, o al menos una gran parte de ellas. Combinan la carrocería más popular desde hace muchos años, con la tecnología que, según Europa, dará vida a la automoción del futuro. También es la tecnología que ayudará a las marcas a reducir el nivel de emisiones, aunque eso, ahora mismo, es harina de otro costal.

No obstante, aunque son coches que cuadran con las tendencias del mercado, los SUV eléctricos tienen un problema: su elevado precio. Por eso, los fabricantes buscan la forma de que ese precio sea lo más interesante posible, como hace Audi con la gama del Q4 e-tron, que recibe una nueva versión que se coloca como el acceso a la gama del SUV eléctrico alemán, aunque cabe mencionar que, a pesar de ser la variante más accesible, es un coche firmado por una marca premium, con todo lo que ello conlleva.

La actualización del Audi Q4 e-tron: más eficiencia y autonomía para aumentar la emoción al volante | Audi

Menos de 40.000 euros y más de 550 kilómetros de autonomía

Así, el Audi Q4 40 e-tron arranca con unos precios de 39.356 euros –campañas incluidas–, una tarifa que queda muy por debajo de la más barata hasta el momento, que superaba rozaba por poco los 60.000 euros, concretamente 58.660 euros de una única opción con 210 kW –286 CV– y un batería de 77 kWh útiles para 563 kilómetros de autonomía.

La nueva versión disponible en la gama, el Q4 40 e-tron, no es tan potente ni tiene tanta autonomía, pero son cosas necesarias si no queremos perder demasiado equipamiento. De todas formas, pocos echarán en falta más potencia, ya que anuncia 150 kW –204 CV–, que no es poco, más una batería de 59 kWh útiles, con la que puede recorrer, cargada a tope, 410 kilómetros, que suben a 420 kilómetros en el caso de la carrocería Sportback, que por cierto, es un poco más cara: 41.225 euros.

Con esta motorización, el Q4 40 e-tron puede acelerar de 0 a 100 km/h en 8,1 segundos y alcanzar los 160 km/h limitados electrónicamente. También tiene una capacidad de remolque de hasta 1.200 kilos y puede superar pendientes, con remolque, del 8%.

Audi Q4 e-tron edition S line | Audi

El Audi Q4 40 e-tron presume de un equipamiento correcto

La rebaja del precio podría hacer pensar que el equipamiento se verá afectado, pero desde Audi se han cuidado de ofrecer un coche muy completo. Por ejemplo, acepta potencias de carga en corriente continua de 165 kW. En una estación de carga rápida puede recuperar del 10 al 80% de la carga en 24 minutos y en 10 minutos ya se puede contar con 150 kilómetros de autonomía, cinco más en el caso del Q4 40 e-tron Sportback.

Incorpora la opción de activar manualmente el precalentamiento de la batería, el denominado preacondicionamiento manual, que se puede gestionar desde el sistema MMI. Se añade un nuevo recordatorio de mantenimiento predictivo, que permite mostrar una visión general de los elementos relevantes para el mantenimiento a través de la aplicación myAudi.

No falta el acceso a la tienda de aplicaciones Audi, se incluye un paquete de datos de 25 GB durante un año –se puede activar a través de Cubic Telecom–, la asistencia de ChatGPT, tomas USB C, conectividad para smartphone sin limitaciones, sistema de navegación, instrumentación Audi virtual cockpit, asientos delanteros calefactados, tren de rodaje deportivo, dirección progresiva, portón del maletero eléctrico…