Qué usos únicos y curiosos ofrece contar con ChatGPT en el coche

Diagnóstico mecánico simplificado: Esa luz en el salpicadero que te da dolor de cabeza ya no será un misterio. No importa si es un piloto encendido o un ruido que no reconoces. No tienes que preguntar a tus acompañantes. Puedes preguntarle a ChatGPT qué puede ser un determinado ruido. Lógicamente, no será igual que un mecánico, pero durante el trayecto puedes ir recibiendo información sin tener que apartar la mirada de la carretera.