La app de navegación que promete no controlar tus movimientos y compite con Google Maps y Waze

Si eres de esas personas a las que no le gusta que Google Maps recopile información sobre qué lugares visitas o a dónde vas cada vez que coges el coche, esta herramienta te interesará. Se llama Magic Earth, y una de sus características principales es la total privacidad que ofrece.

Como se puede ver en uno de los apartados de la misma app, Magic Earth promete no rastrear nuestros movimientos, no hacer perfiles sobre los usuarios, y no comerciar con nuestros datos personales, ya que no disponen de ellos.

Por lo demás funciona como cualquier navegador, aunque está basada en el servicio de mapas libre de derechos de uso OpenStreetView. Esto significa que utiliza un mapa colaborativo creado por usuarios de todo el mundo.

Además, es capaz de ofrecer mapas sin conexión. Lo único quedemos hacer es descargarnos el mapa del país o región que necesitemos. Para ellos dirígete a la sección “Mapas” y busca el que más te convenga; por ejemplo el mapa de la comunidad autónoma de Galicia.

Además, también puedes activar advertencias para los radares fijos que se actualizan a diario. Puedes programar un mensaje de voz o simplemente hacer que el móvil emita un corto sonido.