Anfac avisa: las multas para los fabricantes europeos pueden ser de "vida o muerte" para 2025

La Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) ha lanzado una advertencia de que los fabricantes europeos de automoción pueden enfrentar el equivalente a 15.000 millones de euros en multas por la entrada de la normativa 'CAFE' en 2025, lo que equivale al 75% de su rentabilidad.

"El primer escenario es que habrá un 'gap' de emisiones equivalente a 15.000 millones de euros al año. El segundo escenario es que, como no hay una demanda natural (de vehículos eléctricos), habrá un recorte de producción de vehículos de combustión. No vendo vehículos de combustión, que no me contabilizan en la flota de emisiones final", ha señalado el presidente de la Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles (Anfac) y presidente de Renault Group España, Josep María Recasens.

La normativa 'CAFE' (Emisiones de Combustible Medias Corporativas, por sus siglas en inglés) establece que, a partir de 2025, la emisiones de CO2 bajarán a 93,6 gramos por kilómetro de los coches vendidos en los 27 países de la UE. Aquel fabricante que incumpla puede verse sancionado con hasta 95 euros por cada gramo excedido según la ley.

Así, la patronal española de fabricantes estima que la reducción de ventas de vehículos de combustión para cumplir con estas cuotas equivaldría a la producción de ocho plantas europeas, por lo que pondría en serio riesgo la capacidad de producción automovilística en Europa.

"Se nos está cayendo la industria automovilística europea. A cachos. Hay que ver los 'profit warnings'. No es una cosa coyuntural, esto es estructural, y si encima de todo esto, al retraso que llevamos contra los Teslas, los fabricantes chinos, le metemos al sector 15.000 millones de multas... esto es de vida o muerte para el 2025", ha advertido Recasens.

En este sentido, el presidente de la asociación ha insistido en que esta situación podría afectar a países fabricantes de vehículos como España, donde el 95% de los vehículos producidos son de combustión. Además, ha señalado que para cumplir con los objetivos marcados por la normativa 'CAFE' es necesario incrementar la penetración de los vehículos eléctricos de batería (BEV) del 14% actual en la Unión Europea a un 22%.

Cargador eléctrico | Centímetros Cúbicos

Por tanto, Recasens ha dicho que el peso de las multas y la transición hacia los vehículos eléctricos debe pasar por "repartir la responsabilidad" entre todos los sectores involucrados en la industria, lo que implica al energético, el financiero, las aseguradoras y las instituciones, entre otros, ya que actualmente estos costes son cubiertos solo por los fabricantes de automóviles.

"Aquí hay un tema de corresponsabilidad. ¿Es justo que el sector asuma todo el peso del cumplimiento de estos objetivos? El Pniec nos dice que el objetivo son 5,5 millones de coches eléctricos en 2030. Para cumplir ese objetivo, la realidad es que, a partir del año 2025, la mitad de las matriculaciones cada año deberían ser eléctricas. La mitad", ha señalado Recasens.

Plan de choque con el ministerio de industria

Por tanto, el presidente de Anfac ha explicado que tras la reunión de este jueves con el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, se ha diseñado "un plan de choque" que busca incentivar la demanda del vehículo eléctrico hasta 2030 y en adelante involucrando a las administraciones públicas, así como a universidades y otros organismos.

Con este 'Plan Auto 2030' se busca que el próximo año se logre un 10% de cuota de BEV o el equivalente a 100.000 vehículos en el mercado español, y que se consiga tener operativos 91.000 puntos de recarga.

Tres demandas a 13 fabricantes: así podrías recuperar parte de lo que gastaste en tu coche nuevo | Pixabay

Además, para 2030, este plan esbozado por los fabricantes con Industria plantea alcanzar 5,5 millones de vehículos eléctricos en el parque automovilístico y 300.000 puntos de recarga para el final de la década marcados por los objetivos 'fit for 55'. "La idea es presentar este plan en el primer trimestre del 2025 con el Gobierno", ha indicado Recasens.

Asimismo, ha pedido que "no se demonice" al automóvil como medio de movilidad en las ciudades y que exista con el vehículo eléctrico una campaña de promoción similar a la que ha habido para fomentar el transporte en bicicleta.

"Hay gente que nos está pidiendo lo contrario. Dejar el coche y montar su bicicleta. Esto no va de uno contra el otro. No podemos poner la bicicleta al mismo nivel que el vehículo. ¿Hemos hecho alguna campaña a nivel Estado, a nivel Gobierno, para promover, impulsar el vehículo eléctrico? Pues aquí hemos hecho una propuesta al Gobierno para que hagamos una campaña el año que viene, con el Ministerio de Industria, para promover el vehículo eléctrico", ha asegurado.

Continuidad del Plan Moves para 2025

Por otro lado, aunque desde Anfac han afirmado que "a día de hoy no hay un plan" de ayudas que dé continuidad al Plan Moves III para la compra de un vehículo electrificado, desde el Ministerio de Industria y Turismo han asegurado a la patronal de fabricantes que el próximo año se contará con algún incentivo a la demanda o prórroga de al menos unos tres meses más un plan de ayudas como el actual, hasta el surgimiento de un nuevo programa que sea igual de efectivo que el Plan Reinicia Auto+ para los afectados en Valencia.

Ayudas directas como las destinadas a la DANA

"Yo tengo el compromiso, y por esto la reunión de esta mañana era importante, que de una manera u otra (desde el Ministerio) están comprometidos en continuar la senda del Plan Moves. Por eso, es superimportante que el Plan Reinicia Auto+ en Valencia sea un éxito. Porque esto será la estructura que va a articular el próximo programa de ayudas a la compra del vehículo eléctrico", ha señalado Recasens.

Los concesionarios cifran en 490 millones de euros las pérdidas por la DANA | Europa Press

El directivo de grupo Renault ha asegurado que en la estructura y la forma en la que se han otorgado ayudas con el Plan Reinicia Auto+ para los afectados de la DANA en Valencia se "encuentran los ingredientes y la legitimidad necesaria para que el próximo programa Moves sea mucho más impactante, mucho más eficiente de lo que ha sido hasta ahora".

Alcanzar el millón de unidades en 2024

Finalmente, el director general de Anfac, José López-Tafall, ha explicado que este año el mercado español llegará a alcanzar el millón de matriculaciones de turismos, algo que, debido a problemas de cadena de suministro, inflación y encarecimiento del coste de la vivienda, no había sido posible desde el último año antes de la pandemia.

"Es verdad que hemos tenido menos 'cisnes negros' quizás que años anteriores. La evolución económica ha sido más tranquila, pero las incertidumbres, la inflación y las propias dudas en el mercado sobre qué elegir y cuándo han sido la pauta a lo largo de todos los meses... nosotros estimamos que ese millón de unidades que teníamos como objetivo realmente se va a cumplir... Es una noticia positiva por cuanto vemos una evolución", ha indicado López Tafall.

En este sentido, ha dicho que el mercado natural debería cerrar entorno a los 1,2 millones de matriculaciones anuales. Asimismo ha explicado que a cierre de este año, la producción de automóviles cerrará entorno a los 2,4 millones y en cuanto a venta de vehículos comerciales se espera llegar a las 165.000 unidades matriculadas.