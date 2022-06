Android Auto deja de funcionar: ¿y ahora qué?

En los últimos años hemos asistido a una "explosión" en cuanto a la tecnología de información y entretenimiento que nuestros coches pueden equipar. Un vehículo nuevo, actual, es capaz de conectarse con el mundo exterior de mil maneras para mejorar nuestra seguridad, para aumentar nuestra comodidad o para ofrecernos mucha más información en un determinado momento. Junto con nuestros teléfonos móviles forman, además, un tándem casi perfecto.

En la actualidad es raro encontrarse con un conductor que no sepa lo que es Android Auto o Apple CarPlay, software muy potente que permite interconectar nuestro smartphone y nuestro vehículo para un uso más eficiente y seguro de las funciones de comunicación y entretenimiento que nos ofrecen nuestros móviles. Con el paso del tiempo este tipo de programas han evolucionado, aumentando su funcionalidad y mejorando también su conectividad, aunque ahora desde Google han efectuado cambios que merece la pena tener en cuenta.

Android Auto desaparece, ¿cómo usar el móvil ahora?

La noticia más relevante es esa: Android Auto desaparece, pero ojo, eso no significa que aquellos conductores que utilicen un teléfono móvil con software Android no vayan a poder usar su móvil en el coche, ya que Google ha actualizado el sistema operativo de sus dispositivos y a partir de ahora deja de estar disponible para los teléfonos móviles. Y es que hasta ahora Android Auto ofrecía dos posibilidades: utilización a través de la pantalla del vehículo o utilización a través del propio teléfono. Es la segunda opción la que ha desaparecido.

De hecho, si accedemos a la aplicación desde nuestro teléfono móvil nos daremos cuenta de que ya no se permite su utilización, limitando por tanto su uso al coche. ¿Significa esto que los usuarios de Android tienen que renunciar a poder usar una interfaz de control simplificada y optimizada para su utilización en el coche cuando éstos no cuenten con compatibilidad con Android Auto? Afortunadamente no, ya que existen alternativas.

Concretamente, el uso del modo de conducción de Google Assistant, una función que de momento no está disponible para todos los móviles Android ni tampoco es accesible en las tiendas de aplicaciones de todos los países. Toca esperar...