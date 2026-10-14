Dacia Striker: un crossover de 4,62 metros desde 22.720 euros del que ya se han abierto pedidos

Dacia ya ha abierto los pedidos en España para su nuevo Striker, con un precio de partida de 22.720 euros y una gama formada por tres motorizaciones electrificadas y cuatro niveles de acabado.

Su llegada encaja en la estrategia de la compañía para 2030, que pasa por elevar el peso de los modelos del segmento C desde el 20% hasta el 33% de sus ventas.

Con sus 4,62 metros de longitud y una altura de apenas 1,53 metros, el Striker apuesta por una silueta más baja y aerodinámica que la de un SUV convencional. Eso no le impide mantener una distancia al suelo de hasta 20 centímetros en la versión de tracción integral y de 19 centímetros en las de tracción delantera.

Dacia Striker | Dacia

Dacia busca así combinar una imagen de vehículo familiar con cierta capacidad para abandonar el asfalto, sin renunciar a uno de sus argumentos habituales: contener los costes de uso. La marca destaca su peso inicial de unos 1.400 kilos y la eficiencia de sus motores como factores para reducir el coste total de propiedad.

Tres motores, incluido un híbrido con tracción 4x4

La oferta mecánica arranca con el mild hybrid-G 140, que combina un sistema de hibridación ligera con la posibilidad de funcionar con gasolina o GLP. Esta versión se asocia a una caja de cambios manual y es la encargada de situar el precio de acceso por debajo de los 23.000 euros.

Por encima aparece el hybrid 155, un híbrido autorrecargable que combina un motor de gasolina de cuatro cilindros y 1,8 litros, con 109 CV, y dos motores eléctricos. Según los datos anunciados por Dacia, homologa un consumo de 4,2 litros cada 100 kilómetros y unas emisiones de CO₂ desde 95 g/km.

Dacia Striker | Centímetros Cúbicos

La tercera opción es el hybrid 150 4x4, que añade tracción integral y cinco modos de conducción específicos para afrontar superficies complicadas. Esta variante se dirige a quienes necesitan algo más que un crossover de orientación principalmente asfáltica, aunque su disponibilidad queda ligada al acabado más equipado de la gama.

Un maletero de 600 litros y más tecnología

El espacio interior es otro de los argumentos con los que Dacia quiere hacerse un hueco entre los familiares del segmento C. El Striker puede acomodar a cinco ocupantes y ofrece un maletero de hasta 600 litros, acompañado de soluciones prácticas como un suelo modular dividido en tres partes, un cubreequipajes de dos secciones y el sistema Easy Fold para abatir los respaldos traseros.

Toda la gama incluye una pantalla táctil central de 10,1 pulgadas y un cuadro de instrumentos digital LightVisio de siete pulgadas. También dispone de sistemas de asistencia a la conducción y estrena en la marca la función Auto Hold, que mantiene el coche detenido sin necesidad de seguir pisando el pedal del freno.

Dacia Striker | Dacia

El equipamiento puede ampliarse en función del acabado con elementos como techo panorámico de cristal, portón trasero eléctrico con apertura manos libres, navegación conectada, cargador inalámbrico para teléfonos móviles y asientos delanteros y volante calefactables. La dotación, por tanto, cambia de forma apreciable entre las versiones de acceso y las más equipadas.

Precios del Dacia Striker en España

La gama se divide en cuatro acabados: Essential, Expression, Extreme y Journey. El primero concentra la oferta más asequible, mientras que los otros tres incorporan distintos niveles de confort, tecnología y equipamiento.

Dacia Striker mild hybrid-G 140 Essential: desde 22.720 euros.

Dacia Striker mild hybrid-G 140 Expression: desde 24.320 euros.

Dacia Striker hybrid 155 Expression: desde 26.820 euros.

Dacia Striker hybrid 155 Journey: desde 28.820 euros.

Dacia Striker hybrid 150 4x4 Extreme: desde 30.140 euros.

El acabado Essential incluye llantas de acero de 17 pulgadas, climatización manual, cámara trasera y conectividad para teléfonos inteligentes. El Expression añade llantas de aleación, climatizador automático bizona y freno de estacionamiento automático.

Por su parte, el Extreme refuerza la vertiente aventurera con llantas de aleación de 18 pulgadas, techo panorámico fijo y control de descenso de pendientes. El Journey apuesta por el confort en carretera y suma elementos como el portón trasero eléctrico, el asiento del conductor con regulación eléctrica y la navegación conectada.