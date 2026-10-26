El aire acondicionado del coche también se debe utilizar en invierno: un buen hábito que ayuda a evitar averías

Muchos conductores desconectan el aire acondicionado cuando bajan las temperaturas y no vuelven a utilizarlo hasta que llega el calor. Sin embargo, mantener el sistema parado durante meses no es la mejor estrategia para cuidar la climatización del coche. Ponerlo en funcionamiento de forma periódica ayuda a conservar sus componentes y, además, permite desempañar los cristales con mayor eficacia cuando llega el frío.

La recomendación de los especialistas en mecánica es utilizarlo también durante los meses de invierno, aunque no sea necesario enfriar el habitáculo. En algunos vehículos, los fabricantes aconsejan activarlo durante unos minutos al menos una vez al mes; otros recomiendan una frecuencia distinta. Por eso, conviene consultar el manual del coche y seguir las indicaciones específicas de cada modelo.

Por qué conviene encender el aire acondicionado aunque haga frío

El sistema de climatización no se limita a enfriar el interior del vehículo. Su circuito incluye un compresor, juntas, tuberías y otros componentes que deben funcionar correctamente para mantener su rendimiento. En los sistemas convencionales, el funcionamiento periódico contribuye a distribuir el lubricante por las piezas móviles y a conservar las juntas en buenas condiciones.

Dejarlo sin utilizar durante una temporada prolongada puede favorecer la aparición de problemas, aunque no significa que vaya a averiarse necesariamente por permanecer apagado. Ponerlo en marcha de vez en cuando también permite comprobar si enfría correctamente, si el caudal de aire es el habitual o si aparecen ruidos y olores que aconsejen una revisión.

Hay, además, una razón directamente relacionada con la seguridad: el aire acondicionado ayuda a eliminar la humedad del habitáculo. Por eso resulta especialmente útil en otoño e invierno, cuando las diferencias de temperatura y la humedad del ambiente favorecen que los cristales se empañen.

Cómo desempañar los cristales más rápido

Uno de los errores más habituales es recurrir únicamente a la calefacción cuando el parabrisas se llena de vaho. El aire caliente ayuda, pero combinarlo con el aire acondicionado permite reducir la humedad del aire que circula por el habitáculo y despejar las lunas con mayor rapidez.

Para hacerlo correctamente, lo más recomendable es seleccionar la función de desempañado del parabrisas, elevar la temperatura y activar el aire acondicionado si el sistema lo permite. También conviene utilizar la entrada de aire exterior en lugar de mantener permanentemente activada la recirculación, que puede favorecer la acumulación de humedad.

La visibilidad debe recuperarse antes de iniciar la marcha o continuar circulando si el vaho impide ver con claridad. No hay que confundir este fenómeno con el hielo o la escarcha en la cara exterior del cristal, que requieren otros procedimientos para eliminarlos.

Utilizar bien el aire acondicionado también ayuda a evitar un consumo innecesario. En los coches de combustión, el compresor puede aumentar el gasto de combustible, especialmente en determinadas condiciones de circulación. En los eléctricos, la climatización consume energía de la batería y puede reducir la autonomía disponible.

Para aprovechar mejor el sistema, conviene seguir varias pautas:

Ventilar antes de enfriar. Si el coche ha estado aparcado al sol, abre las puertas o las ventanillas durante un momento para expulsar parte del aire caliente antes de conectar la climatización.

Mantener una temperatura razonable. No es necesario seleccionar el mínimo para conseguir que el habitáculo se enfríe antes. Una temperatura confortable y estable evita cambios bruscos y un esfuerzo innecesario del sistema.

Cerrar las ventanillas durante la climatización. Una vez ventilado el interior, circular con los cristales cerrados facilita mantener la temperatura elegida.

Orientar bien las salidas de aire. Es preferible repartir el flujo por el habitáculo y evitar que el chorro frío incida directamente durante mucho tiempo sobre la cara o el cuerpo.

Aprovechar el modo automático. La función AUTO permite regular la temperatura, la velocidad del ventilador y la distribución del aire sin tener que ajustar continuamente los mandos.

No abusar de la recirculación. Puede resultar útil en determinadas situaciones, como al atravesar una zona con malos olores, pero mantenerla activada continuamente dificulta la renovación del aire y puede aumentar el empañamiento.

En los vehículos eléctricos, además, resulta interesante utilizar el preacondicionamiento del habitáculo mientras el coche está conectado a un punto de carga, siempre que el modelo disponga de esa función. Así se puede preparar la temperatura interior utilizando energía de la red y reducir el impacto sobre la autonomía durante el trayecto.

El filtro del habitáculo también necesita mantenimiento

Si el aire sale con poca fuerza por las rejillas, aparecen olores persistentes o el sistema tarda más de lo habitual en desempañar, conviene revisar el filtro del habitáculo. Con el uso, este componente acumula polvo, polen y otras partículas que pueden reducir el caudal de aire y afectar a la calidad del ambiente interior.

Su sustitución debe realizarse conforme a los intervalos indicados por el fabricante, teniendo en cuenta también las condiciones de circulación. Conducir habitualmente por zonas con polvo o contaminación puede hacer necesario prestar más atención a su estado.

Otro error frecuente es recargar el refrigerante de forma automática cada año o cada dos años. En condiciones normales, el circuito debe conservarlo, por lo que una pérdida de capacidad de refrigeración puede indicar una fuga u otro problema que conviene diagnosticar antes de añadir más gas. La revisión debe realizarla un taller con los medios adecuados.

En definitiva, el aire acondicionado no es un elemento reservado al verano. Utilizarlo periódicamente durante los meses fríos, aprovecharlo para desempañar los cristales y mantener limpios los filtros son hábitos sencillos que favorecen el confort y la visibilidad. La frecuencia exacta de uso y las operaciones de mantenimiento, eso sí, deben ajustarse siempre a las recomendaciones del fabricante.